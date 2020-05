Ile Maurice: Squatters à Pointe-aux-Sables - «Cé pa ban dimounn ki péna lakaz» dit Obeegadoo

Lors d'un point de presse ce mardi 26 mai, le ministre du Logement et de l'aménagement du territoire a parlé du problème des squatters qui ont été demandés d'évacuer les lieux en plein confinement. Selon lui, ceux qui ont érigé des structures ne sont pas à la rue...

D'emblée, Steven Oobeegadoo a fait savoir qu'il n'y a que six familles qui sont concernées. «Le 12 mai dernier, suite à des plaintes, les officiers se sont rendus sur place et ont constaté qu'il y avait 12 structures qui ont été érigées. Seulement six étaient habitées» a-t-il déclaré. Une semaine plus tard, le nombre est passé à 55 et aujourd'hui, il y en a plus de 66. Le ministre a précisé que même aujourd'hui, il n'y a que six maisons qui sont occupées. Les autres, avance-t-il, ont été construites par des gens qui ont leurs maisons ailleurs mais qui ont entendu qu'il y a un terrain de libre à Pointe-aux-Sables. «Ce ne sont pas des SDF. Ils ont des maisons ailleurs» a-t-il martelé.

Steven Oobeegadoo a aussi fait savoir que des officiers de plusieurs ministères se son déplacés pour aller à la rencontre des familles sur place et jeudi prochain, elles iront s'enregistrer à la Natinal Housing Development Company et la National Empowerment Foundation pour qu'elles soient inscrites sur la liste des bénéficiaires des logements sociaux.