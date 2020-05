Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - L'AS Cheminots face au piège des barrages

Treizième avec vingt points, le club ponténégrin n'est pas encore assuré d'évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Il lui faut gagner la double confrontation face à une équipe dont l'identité n'est pas encore révélée, pour garder sa place à l'élite.

L'AS Cheminots a remporté son seul et unique titre national en 1995. Cela fait plus d'une décennie que les ambitions de ce club ont été revues à la baisse. L'équipe ne se contente que de jouer pour le maintien. En 2015, elle a échappé de justesse à la relégation. Elle avait eu la vie sauve grâce à l'arrêt du championnat alors qu'elle occupait la dix-septième place sur dix-huit équipes. Cette saison, la Ligue nationale de football a tranché autrement en décidant d'appliquer l'article 24 du règlement de la compétition.

Que faut -il retenir de la saison de l'AS Cheminots ? Le club, faut -il le rappeler, a fait l'une de sa pire saison comparée à celle de 2015 au nombre des matches disputés. En vingt- deux rencontres, le club n'en a gagné que quatre. C'est très peu pour l'un des clubs le plus populaire de Pointe-Noire. Les Cheminots n'ont visiblement retrouvé la joie de jouer que dans les derniers instants du championnat. Pour preuve, ils ont terminé la phase aller en enregistrant qu'une seule victoire. Ils ont battu le Racing club de Brazzaville 2-0 à Pointe-Noire lors de la 11e journée.

Ils ont amélioré leurs statistiques à la phase retour en alignant trois victoires. L'AS Cheminots a battu le RCB 2-0 lors de la manche retour à Brazzaville au cours de la 16e journée avant d'enregistrer un nouveau succès face aux Léopards de Dolisie en match comptant pour la 21e journée. Le championnat s'est arrêté au moment où les Cheminots enregistraient leur quatrième victoire face à l'Interclub 2-0 à Pointe-Noire. Durant toute la saison, le club a partagé les points avec ses adversaires à huit reprises. Il a respectivement fait deux fois jeu égal avec le FC Kondzo (1-1) et V Club Mokanda (0-0), des matches nuls face à l'Etoile du Congo et Patronage Sainte-Anne sur le score identique d'un but partout. Le club a résisté face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) à Pointe-Noire 0-0 puis a fait jeu égal avec Tongo FC (0-0). Ces victoires à compter du bout des doigts et les nuls n'ont pas pesé lourd sur la balance.

L'AS Cheminots a perdu en tout dix matches soit neuf sur le terrain. La saison ne pouvait pas bien commencer pour une équipe qui refuse de se rendre à Dolisie pour y livrer son match contre l'Ac Léopards comptant pour la première journée. Elle est battue sur tapie vert 0-3. Après c'est la succession des défaites qui l'attendait. L'AS Cheminots s'incline face à Nico-Nicoyé 0-1 puis face à l'Interclub sur le même score. Les Diables noirs lui infligent encore une autre défaite sur le score identique avant de s'incliner deux fois face à l'AS Otoho (0-2 et 0-3). Cette formation a subi une défaite à Brazzaville face à la JST (0-2) puis deux autres devant le Club athlétique renaissance aiglons (0-1 et 1-3) et un revers contre Patronage Sainte-Anne (0-2). Les Cheminots ont pour toute la saison marqué treize buts contre vingt encaissés en vingt- un matches. Le forfait écopé face aux Léopards alourdissait sa différence de buts à moins dix.

L'AS Cheminots connaîtra son adversaire des barrages à l'issue d'un play off qui regroupera cinq équipes de Brazzaville, quatre de Pointe-Noire et une de Dolisie. C'est le deuxième de cette compétition qui va en découdre avec l'AS Cheminots. Le pire est à craindre si les barrages l'opposent à une équipe de Brazzaville. Dans ces conditions si les Ponténégrins ne l'emportent pas, il ne reste alors que deux clubs de Pointe-Noire à l'élite : V Club Mokanda et Nico-Nicoyé.

Notons que pendant les dix dernières saisons, l'AS Cheminots a pour meilleur classement la cinquième place occupée au terme de l'exercice 2012-2013. Elle a été sixième lors de la saison 2017-2018 puis c'est tout. Le reste des saisons, l'AS Cheminots a respectivement occupé la dixième place en 2018-2019, la onzième (2016-2017) et (2015-2016) et douzième (2013-2014).