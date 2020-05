Maroc: Campagne de désinfection et de stérilisation des espaces publics à Benguérir

La société civile de Benguérir relevant de la province des Rehamna a mené les 24 et 25 mai courant, une vaste campagne de désinfection et de stérilisation ayant concerné les différents espaces publics et administrations de la ville et ce, dans le but de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

Ainsi l'Association "Al Moubadara" pour la gestion des centres de proximité relevant de la commune de Benguérir a organisé, dimanche, une campagne de stérilisation ciblant les guichets bancaires automatiques ainsi que les zones de déploiement des patrouilles de sécurité, outre l'hôpital provincial des Rehamna, la gare routière, ainsi que certains axes connus parmi les plus fréquentés par les citoyens.

La deuxième phase de cette opération organisée lundi, a concerné, quant à elle, les dispensaires de santé, les annexes administratives et les arrondissements de police.

Dans une déclaration à la MAP, le président de cette association, Sellami Laadimi, a souligné que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mobilisation agissante des acteurs associatifs en ces circonstances exceptionnelles, relevant que cette campagne a été une réussite sur tous les plans grâce à une bonne organisation et planification.

Le Bureau communal d'hygiène (BCH) relevant du Conseil municipal a fourni le matériel et les liquides de désinfection et de stérilisation pour garantir la réussite de cette opération, a-t-il tenu à rappeler.

L'acteur associatif a rappelé que l'opération de stérilisation est menée en coordination avec les autorités locales dans le respect total des mesures préventives adoptées par les autorités compétentes.

Outre cette opération de stérilisation, les membres de cette association ont piloté également une série d'initiatives de sensibilisation notamment à l'adresse des usagers des guichets bancaires automatiques et les clients des agences de transfert d'argent, en vue de les informer et les initier sur les bons comportements à adopter en vue de s'immuniser contre le virus et contribuer ainsi à la lutte contre sa propagation.

Saisie de chira à Guelmim

La brigade de police judiciaire du district provincial de sûreté de Guelmim a saisi dimanche, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), trois tonnes de chira à bord d'un camion de transport routier de marchandises et a arrêté trois individus pour leur implication présumée dans une tentative de trafic de drogue.

Le camion a été arrêté au niveau de la commune de "Tagante", à 30 kilomètres au Nord de Guelmim, alors que les opérations de fouilles effectuées ont permis de saisir la drogue qui était emballée dans 94 paquets et le chauffeur du véhicule a été appréhendé ainsi que deux de ses compagnons.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent pour arrêter d'autres personnes éventuellement impliquées dans cette activité criminelle, précise la même source.

Suspension d'un agent d'autorité à Nador

Un agent d'autorité a été suspendu de ses fonctions pour son implication dans une affaire de détournement d'aides alimentaires à des fins de consommation personnelle, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur.

"Un enregistrement sonore a été véhiculé dernièrement sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, sous forme de séquences de conversations téléphoniques tenues entre un individu se présentant comme un responsable d'une association de bienfaisance dans la province de Nador qui propose de détourner des aides alimentaires au profit de son interlocuteur, présenté comme un agent d'autorité exerçant dans la même province", a souligné le ministère dans un communiqué.

Selon les premières démarches de l'enquête ouverte à ce sujet, cet agent d'autorité, cité dans cet enregistrement, a été identifié et suspendu de ses fonctions, en attendant de le soumettre au conseil disciplinaire", a précisé la même source.