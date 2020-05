Maroc: Campagne de solidarité avec les victimes des inondations à El Kelâa des Sraghna

200 familles de la commune de Dechra bénéficient d'aides alimentaires

Quelque 200 familles dans la commune de Dechra (province d'El Kelâa des Sraghna) ont bénéficié d'aides alimentaires, distribuées dans le cadre d'une campagne de solidarité, organisée en fin de semaine pour venir en aide aux populations touchées par les inondations engendrées par les dernières précipitations qu'a connues la région.

Cette initiative, à laquelle ont pris part des acteurs et personnalités des mondes des médias, des finances et des affaires, a ciblé les catégories vulnérables comme les veuves, les sans-emplois et les personnes à besoins spécifiques, qui ont ainsi bénéficié d'aides alimentaires, outre la distribution de vêtements de l'Aid à une centaine d'enfants.

Cette action humanitaire, menée en étroite coordination avec les autorités locales, vise à atténuer les effets socioéconomiques de ces inondations sur les familles, surtout en cette période de crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie du Covid-19.

A cette occasion, le coordinateur de cette campagne, Hassan Louhmadi, a indiqué que cette action citoyenne ambitionnait aussi la diffusion et la consécration de l'esprit de solidarité et d'entraide au sein de la société, notamment en cette conjoncture difficile.

Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que cette initiative, qui a vu le jour grâce à la contribution de différents bienfaiteurs, consistait en la distribution de paniers alimentaires et de vêtements de l'Aid au profit des enfants, afin d'alléger leurs souffrances en raison des inondations et des effets de la pandémie du Covid-19.

Cette campagne de solidarité est la cinquième du genre menée depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, a-t-il noté, appelant à conjuguer et à coordonner les efforts afin d'acheminer le maximum d'aides possibles au plus grand nombre de personnes sinistrées en vue d'atténuer leurs souffrances.

Cette action a suscité un écho très favorable auprès des bénéficiaires qui ont tenu à exprimer l'espoir de pouvoir surmonter cette situation et transcender les impacts de la pandémie du Covid-19 le plus tôt possible et avec le moins de pertes.

Elle s'est déroulée dans le respect scrupuleux des pratiques et mesures préventives, afin d'éviter la propagation de la pandémie et ce, en veillant au port des masques de protection et au respect de la distanciation sociale lors de l'opération de distribution.