Congo-Kinshasa: Léopards football - Stéphane Omeonga veut jouer la CAN avec la RDC

Ancien international espoir belge, Stéphane Omeonga a aussi déclaré son penchant pour les Léopards de la RDC et son envie de disputer la Coupe d'Afrique des nations.

Les binationaux d'origine congolaise sont de plus en plus attirés par la sélection de leur pays, la République démocratique du Congo (RDC). Après le latéral et ailier gauche belgo-congolais Boli Bolingoli de Celtic Glasgow en Ecosse, le défenseur central suisse Martin Angha, le milieu défensif belgo-congolais Stéphane Omeonga vient lui aussi de dévoiler son penchant pour le maillot des Léopards de la RDC. Il a été international avec les Diablotins de Belgique, pays de sa naissance il y a 24 ans.

Comme Martin Angha, Stéphane Omeonga a indiqué qu'il n'a jamais été contacté par la Fédération afin de jouer pour le pays d'origine de ses parents, malgré ses performances. « Je n'ai jamais eu de contact avec la RDC. Si la fédération pouvait toujours attirer des joueurs en les appelant ou en leur envoyant des messages; ça serait déjà bien puisque ces gestes simples peuvent ramener ses joueurs. Quand, au Genoa, j'ai effectué une bonne saison, je me suis même dit que je méritais peut-être une présélection, mais à la fina non », a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Leopardleader.com.

Stéphane Omeonga reconnaît que l'ancien capitaine des Léopards, Youssouf Mulumbu l'a approché, et récemment le sélectionneur adjoint Christopher Oualembo des Léopards a contacté le bureau de son agent. Et il est prêt défendre le maillot congolais. « Si on fait appel à moi pour la CAN ? Bien sûr que j'y vais ! », a promis le milieu axial de Hibernian en Ecosse.

Né le 27 mars 1996 à Rocourt en Belgique, il a été footballeur junior au FC Flémalle, avant de poursuivre sa formation au Standard de Liège et ensuite à Anderlecht. Très jeune, il a quitté son pays natal pour l'Italie, notamment à Avellino en série B. En 2017, il a été recruté au Genoa où il a joué vingt-cinq matchs avant d'être prêté en 2019 à Hibernian FC en Ecosse. Le club écossais l'a prêté en été 2019 au Cercle de Bruges, mais il est revenu à Hibernian en hiver 2020. Omeonga a joué pour les Espoirs Belges, mais il est prêt pour une carrière internationale chez les Léopards de la RDC.