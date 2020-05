Congo-Kinshasa: V.Club - Le Général Gabriel Amisi menace de démissionner

L'information circule depuis quelques jours. Le président de coordination de l'AS V.Club, le Général Gabriel Amisi Kumba dit "Tango Four", en fonctions depuis mars 2007, menacerait de démissionner de son poste, à cause de ce qu'il appelle hypocrisie de certains membres du Conseil Suprême de l'équipe, apprend-on des sources proches. A ce sujet, le Général Amisi serait entretenu lundi avec le président du Conseil Suprême, le Colonel Nyombi, à qui il a expliqué et montré certains paramètres, qu'il faudrait prendre en compte, s'il faut qu'il reste à la tête de l'équipe.

Le président Amisi Kumba, renseigne la source, n'a pas présenté une prétendue lettre de démission comme a laissé entendre une certaine rumeur. Tango Four a seulement martelé sur cette cupidité qui gangrène certains membres du Conseil Suprême, tendance à détruire tous les efforts que son comité est en train de fournir. Et pour cela, Amisi Kumba serait prêt à partir au cas où cette attitude continuerait, renchérit la source.

Une réunion de tous les membres du Conseil Suprême serait même convoquée pour examiner l'affaire.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que ce n'est pas la première fois que Tango Four menace de quitter V.Club. En avril 2012, il avait même écrit et déposé sa lettre de démission auprès du Conseil Suprême, après l'élimination de l'équipe de la Ligue des champions de la Caf en 16èmes de finales par ASO Chlef d'Algérie (2-3/0-1). La démission devra ensuite être entérinée ou rejetée par une assemblée générale extraordinaire de ce club. Au finish, la démission était rejetée, et Tango Four et son comité étaient obligés de continuer le travail.

Et depuis, le président Amisi Kumba Gabriel s'était assigné comme objectif de remporter au moins un titre continental. C'est ainsi qu'il va démonter de quoi il est capable en allant jusqu'en finale de la Ligue de champions en 2014, avant de la perdre difficilement parce que sans défaite devant Entente Sportive de Sétif (2-2/1-1). Ce n'est pas tout ! En 2018, Tango Four et V.Club sont allés encore jusqu'en finale de la Coupe de la Confédération, où Raja Club Athlétique du Maroc prendra le dessus (3-0/1-3).

A l'issue de cette finale perdue, Gabriel Amisi avait juré de ne pas quitter V.Club s'il ne gagne pas un titre continental. Ainsi, gagner une Ligue de champions a toujours été son cheval de bataille, mais dommage qu'il arrive à ce jour à menacer de quitter. C'est sûr qu'il aurait beaucoup supporté.

Président le plus en vue à la tête de V.Club

De tous les présidents qui se sont succédé à la tête de V.Club depuis sa création en 1935, Amisi Kumba est celui qui a beaucoup plus marqué l'histoire de cette équipe. Il est le président le plus en vue pour un total de 13 ans jusque-là, avec un bon bilan à défendre.

Ci-après, la liste de présidents successifs de V.Club

-Président général Honoré Essabé (1935-1949) ;

-Édouard TezoriniAzzo (1949-1952) ;

-Mathieu Masaya (1952-1955) ;

-Antoine Maphaka (1955-1957) ;

-Léon Zangabi Neko (1957-1959) ;

-François Silu (1959-1961) ;

-Henri Ngina (1961-1964) ;

-Pierre Roger Bia-KibasaMayiza (1964-1965) ;

-Clément Aponga Egbende Baba (1965-1967) ;

-Franco Luambo (1967-1969) ;

-Pierre Moyowabowa Sungumadi (1969-1970) ;

-Franco Luambo (1970-1973) ;

-Simon Opango Ibombo Malamu ma tongo (1973-1975) ;

-Jean-Jacques Kande Dzambulate (1975-1980) ;

-Emmanuel Sinda Dinzey Ntotila (1980-1982) ;

-Pierre Roger Bia-Kibasa Mayiza (mars-juillet 1982) ;

-Raphaël Rousseau Kumbuki Lutete (intérim juillet-décembre 1982) ;

-Robert Masamba Ngalifuru (décembre 1982 à juin 1983) ;

-Franco Luambo (juin 1983 à janvier 1984) ;

-Léonard Armand Makani Ntondo (janv. 1984-janv 1985) ;

-Grégoire Mbuyi Kana (janvier à juillet 1985) ;

-Sylvain Litho Ngobwa (juillet à septembre 1985) ;

-Philémon Mpeti Ngamaswa (intérim sept 1985-janv 1986) ;

-Jean François David (janvier 1986 à avril 1987) ;

-Kéjé (avril. 1987 à janvier 1990) ;

-Gabriel Muaka Kiama Nsoki (janvier 1990 à mars 1992) ;

-Timothée Moleka Nzulama (mars 1992 à juillet 1994) ;

-Antoine Tshivuadi Mansanga (juillet à novembre 1994) ;

-Georges Jo Bakali Sembe(nov. 1994 à juin 1995);

-Jean Martin Mboyo Ilombe (juin 1995 à novembre 1996) ;

-Grégoire Yombo Kebeji Njila (février 1997 à février 1998) ;

-André Kimbuta (févier-décembre 1998, juillet) ;

-Michel Mpia Bodiko (intérim janvier à juillet 1999) ;

-André Kimbuta (1999 à juin 2000) ;

-Clément Patrice Nkongoa Kana (janvier à juin 2000) ;

-Raph Loali Ikombe (septembre 2000 à décembre 2001) ;

-Jean Martin Mboyo Ilombe (janvier 2002- février 2003) ;

-Pierrot Mumbulu Mumesa (mars 2003-mars 2005) ;

-Eugène Diomi Ndongala (mars 2005-mars 2007) ;

-Gabriel Amisi Kumba (27 mars 2007 - ... ... .).