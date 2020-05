Congo-Kinshasa: Atufuka Mbuze Galung - Une vraie icône de l'OZRT...

1981-1985. OZRT, Télé-Zaire Direction des informations, Desk / infos et reportages. Les 4 journalistes inséparables de fréquentations très assidues au boulot et ailleurs en dehors de la Cité de la Voix du Zaïre jusqu'à nos maisons respectives, nos femmes et nos enfants en très bas âge se connaissaient.

On était très attachés, très liés, chaque jour ensemble après le boulot en vadrouille jusque tard dans la nuit avant de nous séparer, et au stade du 20 Mai pour regarder tous les matches de Bilima Dragons dont on était tous les 4 des fans indécrottables. A la Rédaction du JT on était souvent assis côte à côte en conseil de Rédaction sous la férule de nos Directeurs des informations tour à tour Kititu O'leontwa Stéphane vieux Stéph, Kasonga Mbunga Kalala Kafumba Victor alias ciseaux d'or pour trop de censures exagérément prudent très regardant (décédé), Mbayi Kabunda Simon Mohamed, le gentleman. Déjà, on sortait tous les 4 de l'ISTI de la première heure où commençaient à se tisser nos amitiés, nos rapprochements un peu tout naturellement sans forcer la note. Journalistes professionnels à l'OZRT, nos liens se sont resserrés davantage.

Poaty Makwena Junior scène était déjà arraché à notre profonde affection, il y a 10 ans plus ou moins. C'était une catastrophe pour nous 3 restés en vie.

Et voici maintenant Atufuka Mbuze Galung Lavariste Lava Atuf François qui vient de nous quitter nous plongeant dans une autre profonde affection, Lava comme j'aimais à l'appeler affectueusement me laisse le cœur tout brisé. De 3, Nyangi Lelo Andy et de 4 moi-même le plus jeune du groupe Kalunga wa Kalunga Simplice.

Je suis très consterné, bouleversé, sidéré en ce moment. Cette mauvaise nouvelle m'est tombée comme un couperet. Elle foudroyante pour moi la nouvelle du décès de Lava. Je n'en reviens pas mes oreilles. Ça faisait un bail je ne voyais plus Atuf bien avant le confinement. Vous vous en doutez la première et l'unique personne que j'ai appelée à maintes reprises est bel et bien Andy Nyangi Lelo mais sans succès.

Son téléphone reste éteint. Je vais maintenant tenter d'appeler sur le numéro de Lava dans l'espoir de joindre sa femme Anne Marie ou son son fils aîné Muga qui vivait en Afrique du Sud éventuellement Muga est à Kinshasa.

Atufuka Mbuze Galung une autre vraie icône de l'OZRT parmi notre belle génération de grandes vedettes de la Voix du Zaïre. J'ai tout le mal du monde de dire adieu adieu à Lava. Que de bons souvenirs nombreux encore frais dans ma mémoire comme si c'était hier. Paix éternelle à l'âme de Lava. Salut l'artiste très talentueux, la crème !

Simplice Kalunga wa Kalunga