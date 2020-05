Cote d'Ivoire: Lutte contre le COVID-19 - Les afficheurs offrent 500 panneaux pour la sensibilisation

L'engagement dans la lutte contre la propagation du Covid-19 ne doit pas faiblir. Et cela, les afficheurs de Côte d'Ivoire l'ont bien compris. 500 panneaux offerts pour la sensibilisation d'une valeur de 60 millions de Fcfa au titre d'exploitation.

Tel est l'engagement pris par la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire (Cafci). L'information a été donnée le 21 mai, par Hakpo Lezin, secrétaire exécutif de ladite chambre, au conférence à leur siège.

Ce don de 500 panneaux et affiches a été mis à la disposition du ministère de la Communication et des Médias, du ministère de Santé et de l'Hygiène publique, des communes du District d'Abidjan, de la ville d'Aboisso, pour sensibiliser à la pandémie.

La Cafci s'engage ainsi résolument aux côtés de l'Etat dans la lutte contre cette pandémie mondiale meurtrière et aux conséquences économiques dramatiques.

« Les professionnels de l'affichage, par cet acte, s'engagent auprès du gouvernement ivoirien pour appuyer la sensibilisation massive des populations en vue de l'adoption, comme attitude naturelle, des mesures barrières prescrites par le Conseil national de sécurité pour juguler au plus tôt cette crise sanitaire et permettre la pleine reprise des activités économiques, bénéfiques à tous et pour tous », a confié le secrétaire exécutif.

Il n'a pas manqué d'exprimer les difficultés d'un secteur durement touché par la pandémie, mais qui espère des lendemains meilleurs grâce à un juste assainissement du secteur dans le respect des règles en vigueur et dans la concertation de tous les acteurs.

« Notre situation est des plus préoccupantes mais, il nous faut être solidaires de l'action de l'Etat. C'est donc notre modeste contribution à la lutte », a-t-il conclu.