Soudan: Al-Ta'aishi - Le devoir de l'État est de fournir les services et la sécurité aux citoyens

Marsheng, Sud-Darfour — Le membre du Conseil Souverain de transition, prof. Mohammad Hassan Osman Al-Ta'aishi, a affirmé que le devoir de l'État est de fournir les services, la sécurité, la stabilité et la justice aux citoyens.

S'adressant mardi aux dirigeants civils et populaires dans la localité de Marsheng dans l'État du Sud-Darfour, Al-Ta'aishi a affirmé que l'obtention de droits et l'octroi de devoirs sont une responsabilité de solidarité entre les citoyens et l'État.

Il a appelé les administrations civiles et populaires à tenir pour responsable tout citoyen qui viole la loi et à ne pas le protéger parce que le criminel n'a pas de tribu, soulignant que le seul et correct moyen d'établir la sécurité est de ne pas complimenter ceux qui violent la loi.