Madagascar: Football - Plusieurs pépites malgaches évoluent à l'Estac Troyes

L'Estac Troyers forme plusieurs jeunes joueurs qui pourraient devenir des Barea dans le futur.

La relève est prometteuse si on parle des pépites du football malgache qui évoluent à l'étranger. En France, huit joueurs concernés évoluent au sein de l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (Estac), un club professionnel de football basé à Troyes, dans l'Aube.

Des informations concernant des joueurs qui représentent une identité génétique malgache gagnent du terrain sur les réseaux sociaux et surtout après l'annonce du sélectionneur Nicolas Dupuis qui a pu viser une vingtaine de joueurs expatriés. En plus, il a bien souligné que dans le cadre de sa collaboration avec des techniciens français, il pense déjà à l'avenir des Barea et aux joueurs plus jeunes pour l'équipe nationale. En France, huit joueurs concernés évoluent avec l'Esperance Sportive Troyes Aube Champagne (Estac), un club professionnel de football basé à Troyes, dans l'Aube.

En tête de liste s'affiche Rayan Raveloson, qui fait désormais partie des Barea. Etant joueur technique et intelligent, ce milieu de terrain a pu entamer 23 matches en ligue 2 avec des passes décisives pour cette saison. Notons aussi que Rayan Raveloson a ouvert le score sur un corner tiré par Carolus et a offert la victoire aux Barea face à l'Ethiopie lors de la première journée des éliminatoires pour la CAN 2021, en décembre. Il est né à Anosibe Ifanja en 1997.

Ensuite, il y a Abdallah Benrandy. Il est né le 01 juillet 1999 à Troyes d'un père malgache et d'une mère comorienne, Benrandy évolue au poste de latéral droit dans le club depuis qu'il a intégré le centre de formation troyen à l'âge de 15 ans. Le 24 Juin 2019, il a signé son premier contrat professionnel avec l'Estac, pour une durée de trois ans. Il est dans la lignée des latéraux modernes particulièrement portés vers l'avant. C'est un jeune joueur ayant un style de jeu offensif. Sa technicité sur la maîtrise de balle et aussi sa combativité constituent ses points forts.

Vient après Seha Zaid, le probable prochain élément-clé du côté des Barea. Il est né le 25 janvier 2007, venant de Farafangana et de parents malgaches. Il évolue au poste de milieu de terrain chez les U14 de l'Estac Troyes. Ses principaux atouts sont sa polyvalence et sa créativité, ce qui lui permet d'être l'un des membres majeurs de son équipe. Doté d'une lourde frappe de balle, il est aussi à l'aise avec les tirs loins du haut de son jeune âge. Parmi les jeunes à suivre dans le club pour les prochaines années figurent Boana Djinor (national 3, attaquant, 20 ans), Seha Sayha (attaquant, 15 ans), Zuzou Guy (milieu, 15ans), Razak Abdou (attaquant, 15 ans), Yassine Seha (attaquant, 11ans).