Madagascar: Création - L'IFM Lab' lancé avec Yannick Andrianambonisoa Tojonantenaina

Le personnage du film d'animation « Quand je serai riche, j'achèterai un sandwich ».

Yannick Andrianambonisoa Tojonantenaina, scénariste et réalisateur de cinéma d'animation, est le premier bénéficiaire d'IFM Lab'. Il se trouve ainsi en résidence depuis le 15 mars pour une durée de quatre mois. Lauréat de la catégorie Film d'animation lors de la 13e édition des Rencontres du Film Court avec « Tantara » (2018), Yannick Andrianambonisoa est un jeune cinéaste passionné par le septième art depuis l'enfance, et notamment le cinéma d'animation. Il fait partie des six réalisateurs malgaches bénéficiaires du Fonds pour la jeune création francophone, en 2019. Après des études de droit et une formation en scénario, son souhait est de poursuivre une carrière dans le cinéma. Il pratique l'animation en autodidacte. Yannick a déposé sa candidature pour l'IFM Lab' dans le dessein d'élaborer et de terminer la phase de développement de son projet de long métrage d'animation : « Quand je serai riche, j'achèterai un sandwich ». A titre d'information, L'IFM Lab' est un espace à vocation culturelle et cinématographique qui sert à accueillir en résidence des porteurs de projets mais aussi à dispenser des formations, des conseils et des mises en réseau, y compris à l'international. L'IFM a mis à sa disposition l'espace dédié à l'IFM Lab'. Yannick y dispose d'une station de travail informatique, de ses périphériques et d'un accès illimité à Internet.