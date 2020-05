Madagascar: Athlétisme / CIAD - Bezara craint de ne pas pouvoir rentrer au pays

Ils ne sont plus que trois athlètes à être bloqués au centre International d'athlétisme de Dakar (CIAD). Cela fait presque deux mois et demi que le CIAD et le Stade ont été fermés pour cause de Coronavirus.

Jean Robert Bezara, l'athlète malgache spécialiste des haies, fait partie des derniers pensionnaires qui n'ont pas pu rejoindre leurs pays d'origine. « L'athlète nigérienne Aminatou Seyni va rentrer d'ici quelques jours et il ne restera plus que moi et un athlète sénégalais. Je suis dans l'expectative car je ne sais pas quand les liaisons aériennes avec Madagascar vont reprendre. J'ai peur de ne pas pouvoir rentrer au pays avant le début de la saison 2021 prévue au mois d'octobre », a souligné Bezara.

Pour l'heure, cet athlète malgache s'entraîne à domicile en faisant du vélo et du renforcement musculaire pour essayer de garder la forme.