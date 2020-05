Madagascar: SOCOLAIT - Appui au fokontany d'Ambohimena Sud

Le personnel de SOCOLAIT a participé bénévolement à la réalisation de cette opération.

Socolait applique sa responsabilité sociétale d'entreprise. Cette entreprise du groupe Basan soutient le fokontany d'Ambohimena Sud, où elle est implantée. Le 15 mai dernier, Socolait a, en effet remis à ce fokontany des dons dans le cadre de la lutte contre le Covid-19..

250 foyers comptant environ 1.000 personnes ont été recensés pour bénéficier de cette aide, Il s'agit des foyers les plus démunis, des personnes âgées et des familles avec enfants en bas âge dont l'identification est le fruit d'une collaboration avec le chef fokontany et ses 25 comités de quartier. Les bénéficiaires ont reçu de la farine, du sucre, de l'huile de table, du Farilac et des biscuits JB.

Les dons préparés en lots individuels par les responsables de SOCOLAIT ont été remis au chef fokontany et au Comité Loharano. La distribution supervisée par la gendarmerie locale s'est déroulée dans le respect des mesures sanitaires requises. Des flyers de sensibilisation « Torolalana » ont été remis au fokontany pour renforcer les messages sanitaires de lutte contre le covid-19 en complément des supports de communication existants.

Le personnel de SOCOLAIT a participé à la logistique de cette opération pour cultiver au quotidien les valeurs du Groupe Basan, groupe industriel responsable et engagé pour le développement de Madagascar. SOCOLAIT compte 422 salariés et travaille en partenariat avec 3.000 familles d'éleveurs. Près de 15.000 personnes de la Région du Vakinankaratra et d'Amoron'i Mania vivent des activités de cette entreprise.