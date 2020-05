Cote d'Ivoire: Bebi Philip de retour avec « Juda »

« Juda » est le nouveau single de Bebi Philip annoncé sur sa page Facebook.

Le titre donné à cette galette musique en dit long, quand on lit le petit poste de l'artiste : « Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu obtiens 2 résultats : soit un ami pour la vie, soit une leçon de vie. Juda "New Song is coming" ».

En quelque sorte, le chanteur-arrangeur à travers ce titre, dont la sortie officielle n'est pas encore précisée, veut passer un message à ses fans et mélomanes sur les coups bas des personnes à qui il s'est confié et qui l'on déçu.

A en croire ses proches, à travers ce single, le chanteur voudrait bien redonner un nouveau souffle au coupé décalé qui depuis un moment « se cherche ».

Bebi Philip, il faut le rappeler, est chanteur et arrangeur. Il a, à son actif, plusieurs titres, entre autres, Blô Blô, Azibo, mon coupé décalé, Zinawa, chevalier de dieu, je m'en fous de ça, aujourd'hui pour demain, la vraie force, on va piétiner, casse casse et One Way.