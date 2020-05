Cote d'Ivoire: Identification - La jeunesse féminine du Rhdp sonne la mobilisation dans le V Baoulé

Une vaste campagne d'intensification de l'enrôlement pour l'obtention de la pièce d'identité et de la carte d'électeur a été lancée, lundi, à Bouaké, par la secrétaire générale adjointe de la jeunesse féminine et professionnelle de la diaspora et du V Baoulé du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), Rebecca Yao.

La cérémonie de lancement de cette campagne qui a lieu du 23 mai au 7 juin, s'est déroulée sous le parrainage du ministre des Transports, Amadou Koné, et la présidence de Nasseneba Touré, présidente de la jeunesse féminine et professionnelle du Rhdp.

Rebecca Yao a indiqué que la caravane de sensibilisation va parcourir les régions de l'Iffou, du N'Zi, de Gbêkê, du Bélier et de Yamoussoukro. « L'enrôlement sur la liste électorale a été fixée du 10 au 20 juin 2020.

Les activités politiques ont été ralenties à cause du Covid-19. Néanmoins, il est impératif de remobiliser les bases, de booster l'adhésion des militantes, surtout la jeunesse féminine, au processus de délivrance des documents et pièces d'identité et des cartes d'électeur », a-t-elle relevé.

Elle a ajouté que la jeunesse féminine du V Baoulé mise en mission par la présidente nationale Nasseneba Touré est déjà au travail. « Elle a sensibilisé les militantes, les sympathisantes, les nouveaux majeurs dans toute la zone.

Cela lui a permis de compter, à ce jour, 1000 nouvelles adhérentes au Rassemblement des houphouétistes, 1000 jeunes filles qui disent oui au Rhdp, oui à la continuité », s'est félicitée Rebecca Yao.

La marraine Nasseneba Touré a dit ses encouragements au commando de la jeunesse féminine du Rhdp qui s'apprête à parcourir le V Baoulé.

« Le Président du parti, le Président Alassane Ouattara, le candidat du parti, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comptent sur vous pour une victoire éclatante et sans bavure des houphouétistes à la présidentielle de 2020 », a lancé celle que la chefferie Baoulé a baptisé Nanan Kwa N'Gatta.

La caravane de sensibilisation et d'enrôlement de la jeunesse féminine du Rhdp sera dans le Gbêkê du 23 au 28 mai, dans l'Iffou du 29 au 30 mai, dans le Bélier les 2 et 3 juin, à Yamoussoukro le 4 juin et dans le N'Zi les 6 et 7 juin.

L'initiative donnera également lieu à des séances de travail avec les responsables locales des jeunesses féminines.