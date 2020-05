Cameroun: Section Batchenga-Ntui - Déjà des fruits

Situé dans la Région du Centre, le projet d'aménagement de la route Batchenga-Ntui est exécuté à 71%, y compris les travaux additionnels. En effet, outre les travaux de construction de 21,3km de route et ceux du pont sur le fleuve Sanaga, - grâce auquel le temps de traversée du fleuve a été considérablement réduit-, des aménagements connexes d'un montant de 754 millions de F, ont été réalisés, principalement par des PME locales.

Il s'agit notamment de la construction d'un forage à motricité électrique à l'hôtel de Batchenga ; la construction de six forages à motricité manuelle dans la commune de Batchenga; la construction de deux hangars de marché à Balong et à Natchigal, la construction et l'équipement d'un centré multifonctionnel des jeunes à Balong. On compte aussi la construction de deux blocs de deux salles de classe au lycée de Batchenga et à l'Ecole publique d'Otibili, la construction de latrines au lycée de et à la place de fêtes de Batchenga mais aussi à l'Ecole publique d'Otili. Deux cases communautaires ont également été construites dans la localité de Mbessa et à Nachtigal, ainsi qu'un centre de santé à Otibili.

Ces infrastructures auront un impact direct sur la vie des riverains de cette section. À titre d'exemple, des emplois ont été créés, tant en ce qui concerne les PME locales que pour ce qui est de la mise à contribution de la main d'œuvre locale pour le compte de l'entreprise ou de la mission de contrôle. Il convient également de préciser que le projet de construction de la route Batchenga-Ntui a permis à 20 étudiants issus des écoles et instituts universitaires de formation de s'imprégner de la réalité professionnelle dans le cadre de stages académiques rémunérés dans des domaines tels la topographie, l'ingénierie et la gestion environnementale.