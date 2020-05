Cameroun: Mvila - L'élite monte en première ligne

Conduites par Jacques Fame Ndongo, ministre d'Etat, les forces vives de la Mvila ont offert, le 22 mai, à Ebolowa, des kits de protection aux populations.

C'est de manière concertée que l'élite du département de la Mvila a décidé d'agir, face à la pandémie Covid-19. Réunie sous l'impulsion du ministre d'Etat, Jacques Fame Ndongo, ministre des Enseignements supérieurs, elles ont remis aux maires des huit communes d'arrondissement et au maire de la ville d'Ebolowa, un ensemble de matériel d'hygiène et de protection individuelle, qui vient booster la lutte efficace contre la Covid-19 dans ce département. Ce geste salutaire de solidarité agissante a été initié par la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) de la Mvila. L'action des élites intervient alors que la Mvila vient en tête des zones les plus touchées par le Coronavirus dans le Sud, avec plus de 50 cas confirmés au 20 mai 2002, selon des données disponibles à la délégation régionale du ministère de la Santé publique. La cérémonie de remise de don s'est déroulée le 22 mai, à l'esplanade de la délégation régionale permanente départementale du Rdpc pour le Sud à Ebolowa, en présence de Sylyac Marie Mvogo, préfet de la Mvila, qui a loué l'engagement patriotique de l'élite de son unité de commandement, dans la lutte contre la Covid-19.

135 cartons de savon, près de 500 seaux à robinet et 1 000 cache-nez constituent l'essentiel du matériel remis au profit des populations et qui a été reparti aux neuf municipalités du département, notamment : Mengong, Ngoulemakong, Mvagan, Biwong-Bulu, Biwong-Bane, Efoulan, Ebolowa I et II, puis la Communauté urbaine d'Ebolowa. Un don accueilli avec beaucoup de satisfaction par les récipiendaires. « Nous sommes très heureux de recevoir, au nom de nos populations, cet appui, après nos premiers efforts et après avoir distribué le don du président de la République », rassure le maire de la ville d'Ebolowa, Daniel Edjo'o.

Le sénateur Bernard Amougou, chef de la délégation permanente départementale, a exhorté toute l'élite à rallier cet élan de solidarité, qui pourrait permettre de limiter la propagation de la pandémie dans la Mvila.