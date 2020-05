Cameroun: Maetur - Le nouveau Pca prend les commandes

Djamal Moustapha a été installé le 19 mai dernier par le ministre des Domaines, du cadastre et des Affaires foncières.

Djamal Moustapha est le tout nouveau président du conseil d'administration de la Mission d'aménagement et d'équipements des terrains urbains et ruraux (Maetur). Il a été installé le 19 mai dernier à la suite d'une session extraordinaire du conseil d'administration tenue plus tôt dans la journée. Nommé comme membre du conseil d'administration une semaine plus tôt par décret présidentiel, Djamal Moustapha est administrateur civil principal actuellement chargé de mission au secrétariat général des services du premier ministre.

Durant trois ans donc, cet homme de terrain tel que l'a présenté Henri Eyebe Ayissi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et tutelle technique de la structure, devra travailler à la réalisation des missions de la Maetur, société créée il y a 43 ans et réorganisée par décret présidentiel en avril 2019. Et le nouveau Pca en est conscient. « Je voudrais m'engager avec le conseil d'administration et la direction générale à mériter cette confiance placée par le chef de l'État en ma modeste personne. Les défis sont grands. Ils sont contenus dans deux actes que le président de la République a pris le 25 avril 2019. La deuxième approuve les statuts de la nouvelle société. Ces deux textes viennent confirmer l'onction politique que le président de la République donne à cette nouvelle structure pour disponibiliser les parcelles de terrain pour l'ensemble de nos concitoyens », a indiqué Djamal Moustapha.

D'après Henri Eyebe Ayissi, le nouveau Pca devra aussi « tenir la main pour l'exécution du principal programme présidentiel de réalisation de 50000 parcelles constructibles, 10000 logements décents qui est un programme assumé par le plan sectoriel du Mindcaf et du Minhdu pour servir aux Camerounais une offre satisfaisante dans ce domaine. Le Pca tiendra la main à ce que soit réalisé une opération spéciale permettant la production et la délivrance des titres fonciers des acquéreurs de parcelle Maetur.», a indiqué le Mindcaf.