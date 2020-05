Congo-Brazzaville: Distinction - Isaac Ntumba Kabiuka lauréat du prix du président de l'université Bowdoin

Inauguré en 1997 par le président de Bowdoin, Robert H. Edwards, le Prix du président reconnaît les réalisations personnelles exceptionnelles d'un étudiant et ses contributions rares à l'université.

Chaque année, le président de l'université Bowdoin, Clayton Rose, sélectionne cinq étudiants exceptionnels pour célébrer leurs réalisations en dehors des salles de cours. Ces réalisations académiques sont reconnues lors de la cérémonie annuelle du Honours Day. Les actions de l'élève, explique-t-on, témoignent d'un courage, d'une imagination et d'une générosité d'esprit particuliers. Isaac Kabiuka est diplômé en sciences informatiques au sein d'une filière pré-med. Pendant son séjour à Bowdoin, il a travaillé sur la navigation assistée pour les aveugles.

En outre, le lauréat a créé un projet à Lewiston, dans le Maine, conçu pour initier les nouveaux immigrants à la technologie, et il s'est porté volontaire à l'hôpital Mid Coast pour aider avec les services d'urgence. Isaac Kabuika a également travaillé avec un organisme à but non lucratif, en créant un logiciel pour aider à connecter les élèves du secondaire défavorisés aux professionnels de divers secteurs.

Isaac Kabiuka travaille actuellement comme ingénieur logiciel chez WEX Inc à Portland, dans le Maine. WEX Inc est un fournisseur de services de traitement des paiements et de gestion de l'information à l'industrie des parcs de véhicules commerciaux et gouvernementaux des États-Unis. La société fournit des services aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie.

Isaac Kabiuka prévoit de poursuivre un master en informatique, tout en continuant son travail à but non lucratif. « Il est unique en son genre! L'engagement d'Isaac à utiliser ses compétences pour accroître l'accès à l'information pour de nombreuses communautés est sincère, et cela stimule son enthousiasme pour ce travail. J'ai aimé travailler avec lui en classe et à distance ce semestre », a déclaré la professeure d'informatique Stacy Doore, qui a eu Isaac Kabuika comme étudiant dans sa classe de design, de développement et de déploiement de bases de données. Sarah Harmon, professeur adjoint d'informatique, est tout aussi impressionnée: «Isaac est amical, ambitieux et passionné par la poursuite des causes auxquelles il croit. C'est excitant d'entendre qu'il a été récompensé par un prix du président», a-t-elle dit.