Congo-Brazzaville: Solidarité - Dieudonné Moyongo au chevet de l'artiste musicien Sambadio

Admis au service de carcinologie du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B) depuis le 16 mai dernier, l'artiste musicien, Dieudonné Samba dit Sambadio, a reçu la visite du ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo.

Le célèbre auteur compositeur de la chanson "Tadie" et aussi "Analysez" est souffrant. Un SOS a été lancé par l'artiste musicien lui-même et répété en boucle sur les réseaux sociaux pour qu'on lui vole au secours. Informé par la primature, le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, n'est pas resté insensible à cette situation. Il s'est rendu le 23 mai au chevet de l'artiste Sambadio au CHU-B.

« On peut être dans cette situation, mais on s'en sort toujours. Il n'y a pas de problème, les médecins sont là, ils vont vous assister. Il faut être positif. Il ne faut jamais désespérer. Et puis, il y a Dieu qui fait des miracles. Nous, on est des chrétiens. Nous serons en contact avec vous à travers les cadres du ministère de la Culture, pour savoir comment la situation évolue. Donc, il était quand même important que je vienne moi-même regarder », a fait savoir le ministre à l'artiste tout en l'encourageant.

Réconforté, Sambadio a informé le ministre de son état de santé. «...On a demandé le scanner et les autres examens. Je remercie infiniment le ministre de la Culture et des Arts, parce que ça fait preuve de reconnaissance par rapport à ce que je fais pour la nation. En me rendant visite, il m'a honoré, parce que je suis sous la tutelle. Il est venu me voir, il m'a remis une enveloppe. J'en suis vraiment très ravi et très reconnaissant à son égard. »

Qui est l'artiste Sambadio ?

Auteur-chanteur-compositeur, Dieudonné Samba dit Sambadio a été révélé au grand public dans les années 1990 avec la chanson "Tadie" composée au sein de l'orchestre Vivacité mélodia, dont il était le leader. Cette chanson a caracolé les hit-parades congolais au point d'être plébiscitée meilleure chanson de l'année au hit-parade de Radio-Congo. En 2000, il lance la chanson "Analysez" qui fait de lui le meilleur auteur compositeur de l'année. Après un passage à vide, qui a duré presqu'une décennie, Sambadio est revenu sur scène en 2010 avec le groupe d'interprétation ponténégrin « Les Makandas » dont il est l'un des leaders, avec lequel il a livré un concert mémorable à l'Institut français de Pointe-Noire en 2017.