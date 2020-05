Ile Maurice: Quelque 500 arpents de terre identifiés pour encourager la culture vivrière

communiqué de presse

500 arpents de terre ont été identifiés pour la production agricole, ainsi que la transformation de ces produits agricoles, avec pour objectif d'assurer la sécurité et la durabilité alimentaires.

Ce sont des terres de l'Etat tombant sous la responsabilité du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, et des terrains appartenant au Sugar Investment Trust (SIT) et au Rose Belle Sugar Estate Board

Dans cette optique, l'Attorney General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, a effectué une visite aujourd'hui à ces différents sites, notamment à Rose Belle et Deux Bras, pour faire un constat des progrès réalisés.

Une dizaine de variétés de légumes sont cultivés sur 50 arpents de terre de la Rose Belle Sugar Estate. Certains de ces légumes, dont des choux, courgettes, aubergines, giraumons, laitues, calebasses et concombres, sont prêts pour la vente. A Deux Bras, 50 arpents de terrains sont consacrés à la culture d'oignons, de haricot vert, de manioc, de maïs et de patate douce.

Lors de la visite, le ministre Gobin a affirmé que la solution face à une éventuelle pénurie alimentaire est la production locale. Il a indiqué qu'avant la fin de l'année, plus de 500 arpents de terre seront mis en culture dans le but de répondre aux besoins alimentaires locaux. Dans la foulée, il a lancé un appel aux Mauriciens et aux acteurs du secteur privé afin qu'ils retournent vers l'agriculture.

En outre, M. Gobin a salué l'initiative de la Rose Belle Sugar Estate, du SIT et des institutions gouvernementales qui ont donné le bon exemple en faisant montre de leur savoir-faire dans le domaine agricole. « Nous n'allons pas nous arrêter à la culture de légumes. Nous allons aussi planter des arbres fruitiers, dépendant de la nature du sol et du climat », a-t-il fait ressortir.