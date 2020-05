Algérie: Le Moudjahid Tairi Moussa n'est plus

Alger — Le moudjahid Tairi Moussa est décédé, mardi à Batna, à l'âge de 87 ans, après une vie riche en sacrifices et hauts faits, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 22 avril 1933 à Merouana (Batna), le défunt a été parmi les premiers à répondre à l'appel de la patrie et à rejoindre les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) en 1955 dans la wilaya I historique.Faisant montre de compétence et de dévouement dans son combat et lutte contre la colonisation, le regretté s'est rendu plusieurs fois en Tunisie afin d'approvisionner l'ALN en armes dans les wilayas historiques I,II et III.

Il a également participé à plusieurs batailles, embuscades et affrontements contre le colonisateur français, ce qui lui a valu le respect et la confiance de nombreux dirigeants et moudjahidine, assumant plusieurs responsabilités notamment celles de mouhafidh politique, de fournisseur de la région, de sous-lieutenant politique puis de lieutenant politique.

Au lendemain de l'indépendance, il a occupé plusieurs postes au service du pays, dont membre de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) (représentant de la wilaya de Batna et membre du bureau de wilaya, puis membre du bureau national). Le défunt est resté fidèle au message et serment des chouhada jusqu'à son dernier jour.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte ses condoléances les plus attristées, priant Dieu, Tout-Puissant, d'accorder au défunt sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis, parmi ceux qu'il a comblés de Ses Bienfaits et entourés de sa Grâce éternelle.Le défunt a été inhumé mercredi après la prière du dohr au cimetière de Bouzourane à Batna.