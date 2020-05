Ile Maurice: COVID-19 - Les garderies et crèches autorisées à rouvrir à partir du 2 Juin 2020

communiqué de presse

Les garderies et crèches pourront reprendre leurs activités à partir du 2 Juin 2020, à condition de suivre le Protocole établi par le ministère de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, et que la direction et le personnel de ces institutions aient effectué le test de dépistage du Covid-19.

L'annonce a été faite par la ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Koonjoo-Shah, lors du point de presse du Comité national de communication sur le Covid-19, qui s'est tenu au Bâtiment du Trésor à Port Louis en début de soirée.

La ministre a souligné que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la reprise prévue le 2 juin, et devraient permettre aux parents de retourner travailler avec l'esprit tranquille, en laissant leur enfant dans un environnement sécurisé.

De même, ceux assurant le transport des enfants vers, et depuis, les crèches et garderies devront se soumettre au test de dépistage. A la reprise, ils devront désinfecter leur véhicule régulièrement.

Les responsables des garderies et des crèches ainsi que les personnes concernées par cette réouverture sont invités à prendre contact avec le ministère sur la hotline 113 et les numéros suivants : 206 3772 - 75, pour la réalisation de test du Covid-19. Cet exercice de dépistage sera effectué avec la collaboration du ministère de la Santé et du Bien-être.

Protocole de réouverture des garderies et crèches

Les grandes lignes du Protocole que les crèches et garderies devront impérativement mettre en œuvre portent sur le nettoyage des locaux et des matériels s'y trouvant ; l'utilisation de thermomètre ; le ratio enfants/adultes ; et les mesures d'hygiène et de prévention, entre autres. Mme Koonjoo-Shah a fait ressortir que ces dispositifs sont essentiels pour la protection des enfants.

La ministre a fait un appel à la collaboration des responsables des crèches etgarderies pour que cette réouverture se fassent dans la discipline. Elle a aussi demandé aux parents d'agir de manière responsable et de garder leur enfant à la maison,s'il/elle est malade. « Les enfants malades ne seront pas admis en crèche », a déclaré Mme Koonjoo-Shah.

Le Protocole est disponible sur le site internet du ministère : http://gender.govmu.org

Bilan sanitaire quotidien du Covid-19

Pour sa part, le porte-parole du Comité national de communication sur le Covid-19, Dr Zouberr Joomaye, est revenu sur le traitement utilisé à Maurice pour les patients infectés au Covid-19. Il a rappelé que les 322 personnes guéries du virus ont été traitées avec succès à travers le Protocole de traitement à base de chloroquine.

Les spécialistes du ministère de la Santé et du Bien-être ont émis un rapport au Comité de haut niveau sur le Covid-19 relatif à la prise en charge des patients du Covid-19. Ce rapport dit prendre note des points soulevés par l'Organisation mondiale de la Santé sur l'efficacité de la chloroquine. Toutefois, au vu du succès du traitement sur les patients mauriciens et en attendant des études cliniques plus concluantes, le Protocole de traitement en vigueur à Maurice sera maintenu. Néanmoins, les patients auront le choix d'accepter ou de refuser ce traitement, a indiqué Dr Joomaye.

Le porte-parole a de plus précisé qu'un programme de rapatriement a été communiqué aux ambassades mauriciennes à l'étranger pour une meilleure coordination. Il a également signalé que la surveillance sanitaire sera renforcée dans les centres de quarantaine. Trois tests PCRy seront effectués sur chaque personne : à l'arrivée au centre, une semaine après le premier test et à la fin de la quatorzaine.

Concernant les dernières données du Covid-19 à Maurice, aucun cas positif n'a été recensé durant ces derniers trois jours.

Le nombre de cas enregistré est à 334, dont deux cas actifs.

Quelque 108 501 tests ont été réalisés soit 27487 tests PCR et 81014 tests antigènes rapides.

Les cinq centres de quarantaine comptent 250 ressortissants mauriciens rapatriés en quatorzaine.