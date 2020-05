Angola: Le PR regrette la mort de Mgr Óscar Braga

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé mercredi, ses condoléances à la famille de l'évêque émérite du diocèse de Benguela, Mgr Óscar Braga, décédé mardi (26).

Âgé de 89 ans, Mgr Óscar Braga est décédé à l'hôpital général de Benguela, des suites de maladie.

Dans un message de condoléances, João Lourenço mentionne que c'est avec une profonde consternation qu'il a appris "la triste nouvelle de la mort de l'évêque émérite du diocèse de Benguela, ville où pendant 45 ans il a exercé sa digne action religieuse".

Le chef de l'État reconnaît le dévouement de Mgr Óscar Braga à l'Église catholique et en faveur du bien commun, soulignant qu'il a encouragé de nombreuses vocations religieuses chez les jeunes et transmis les valeurs les plus nobles de la société angolaise.

Parmi les valeurs transmises à la société angolaise, par Mgr Óscar Braga, l'homme d'État souligne l'amour du prochain, la valorisation de la famille, la défense des enfants, des femmes et des plus vulnérables.

João Lourenço le considère comme "un homme intègre et un patriote convaincu", affirmant : "nous gardons de bons souvenirs des années où nous avons travaillé et vécu à Benguela entre 1986 et 1989".

En ce moment de tristesse et de deuil, João Lourenço adresse les plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à tous ceux qui ont eu le privilège de vivre et de bénéficier des "sages conseils" de Mgr Óscar Braga.