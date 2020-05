Afrique de l'Est: Le retour des criquets pèlerins au cœur de la pandémie de COVID-19

L'Afrique de l'Est frappée par une seconde vague de criquets pèlerins, laissant des millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire

Alors que les cas de la COVID-19 continuent d'augmenter dans toute l'Afrique, l'Afrique de l'Est est confrontée à une autre crise. Une deuxième vague de criquets pèlerins menace de ruiner les nouvelles récoltes quelques mois seulement après que les premiers essaims aient frappé la région, où plus de 20 millions de personnes subissent l'insécurité alimentaire.

"Le moment est horrible, car les agriculteurs sont à peine en train de planter, et les semis ne font que démarrer maintenant puisque c'est le début de la saison des pluies", explique Keith Cressman, responsable des prévisions acridiennes à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

La saison des pluies de février à mai est le moment idéal pour les agriculteurs pour planter leurs cultures, la récolte étant prévue de juin à début juillet, qui est précisément le moment où la prochaine génération d'essaims de criquets se formera. Les pluies ont été bonnes cette année, et les conditions humides sont idéales pour l'éclosion des œufs de criquets.

Le criquet pèlerin est considéré comme le ravageur migrateur le plus destructeur au monde. L'épidémie actuelle a débuté par des pluies abondantes provenant de deux cyclones en mai et octobre 2018 dans le sud de la péninsule arabique. À ce jour, les criquets se sont répandus à Djibouti, en Éthiopie, en Érythrée, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Somalie, au Sud-Soudan, au Yémen et jusque dans le golfe Persique.

Un seul essaim couvrant un kilomètre carré contient jusqu'à 80 millions de criquets. La FAO estime que le nombre de criquets pourrait être multiplié par 20 au cours de cette saison des pluies, ce qui pourrait aggraver la situation humanitaire.

La restriction des déplacements due à la COVID-19 n'a pas facilité la lutte contre les criquets. La FAO renforce son soutien aux pays touchés malgré les difficultés logistiques, en travaillant avec les gouvernements nationaux, les agriculteurs et les producteurs agricoles pour aider à contenir l'épidémie.

"Il n'y a pas de ralentissement significatif de l'action car tous les pays touchés qui travaillent avec la FAO considèrent les criquets pèlerins comme une priorité nationale", a déclaré Cyril Ferrand, chef de l'équipe "Résilience" de la FAO pour l'Afrique de l'Est, dans un communiqué. Il a ajouté : "Alors que le verrouillage devient une réalité, les personnes engagées dans la lutte contre la recrudescence sont toujours autorisées à mener des opérations de surveillance, de contrôle aérien et terrestre".

La FAO intensifie la collecte de données à distance grâce à un réseau de partenaires, de la société civile, de vulgarisateurs et d'organisations de base fournissant des informations à partir de sites éloignés, notamment en Ethiopie, au Kenya, en Somalie et au Sud-Soudan.

L'agence soutient également les efforts de surveillance ainsi que la pulvérisation aérienne et terrestre dans dix pays. Plus de 240 000 hectares ont été traités avec des pesticides chimiques ou des biopesticides dans toute la région et 740 personnes ont été formées pour mener des opérations de lutte contre les criquets pèlerins. Mais la COVID-19 a réduit l'offre de pulvérisateurs motorisés et de pesticides.

La méthode la plus efficace pour traiter les incursions d'essaims jusqu'à présent est la pulvérisation de biopesticides dans l'air à l'aide d'avions. Ces pesticides proviennent de pays comme le Maroc, les Pays-Bas ou le Japon. Cependant, en raison des blocages, les chaînes d'approvisionnement logistiques internationales se sont effondrées, les retards et les prix ont augmenté, et la fiabilité a chuté.

"Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en ce moment est l'approvisionnement en pesticides et nous avons des retards parce que le fret aérien mondial a été réduit de manière significative", a déclaré M. Ferrand.

Il a ajouté : "Notre priorité absolue est d'éviter une rupture des stocks de pesticides dans chaque pays. Ce serait dramatique pour les populations rurales dont les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire dépendent du succès de notre campagne de contrôle".