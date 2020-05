Congo-Brazzaville: Impôts - Les contribuables sensibilisés à la procédure de paiement en ligne

La direction des systèmes d'information du ministère des Finances et du budget et la direction générale des Impôts et des domaines ont le organisé le 27 mai à Brazzaville, un atelier de sensibilisation prélude au lancement du système de gestion des impôts et taxes (e.taxe), en phase d'expérimentation.

Une démonstration du portail contribuable a été faite pour édifier les participants, dont certains peinent encore à suivre la procédure, les présentations sur le projet et ses enjeux.

S'inscrivant dans le cadre du projet des réformes des finances publiques engagées depuis 2016, cette plateforme qui sera lancée très prochainement, vise entre autres à simplifier et sécuriser la collecte des impôts en République du Congo, sécuriser et fiabiliser des informations et traitement fiscaux.

Présidant les travaux, le directeur de cabinet du ministre délégué au Budget, Sylvain Lekaka a indiqué que pour atteindre les objectifs, le gouvernement a opté pour une démarche concertée et consensuelle qui consiste à impliquer notamment les contribuables, dans la phase test du module TVA.

Selon lui, il est attendu des contribuables de « mettre à l'épreuve la solution en vue de tester son efficacité, vérifier si elle répond à l'ensemble de vos préoccupations, s'assurer qu'il n'y a aucune régression entre cette fonctionnalité et l'ancien système Systaf. Bref, nous faire savoir si elle est suffisamment intuitive ».

Intervenant à son tour, le directeur général des Impôts, Ludovic Itoua, a souligné qu'il a déjà été mis à la disposition des contribuables, des codes pour se connecter au portail. « Certains d'entre vous ont réussi d'autres par contre ont éprouvé des difficultés à suivre l'intégralité du processus. Il nous faut parvenir comme d'autres pays, à la dématérialisation des procédures fiscales », a-t-il dit.

Remercions les autorités pour ce projet innovant, le fiscaliste de la banque UBA, Franel Ndzangokoro a signifié que « cette plateforme contribuera à la célérité dans le travail. Au lieu de se déplacer, nous pourrions payer nos impôts en une seule clique depuis notre bureau. »