Afrique de l'Ouest: COVID-19/Bourse - La BRVM réalise sa première cotation de titres

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Bdvm) a organisé le mardi 26 mai 2020, sa première cérémonie virtuelle de cotation de titres avec l'admission à son compartiment obligataire des obligations TPCI.O41 et TPCI.O42 du Trésor public de Côte d'Ivoire.

« Le Covid-19 nous amène depuis quelques mois à nous adapter. On pensait à une crise rapide mais on doit désormais se faire à l'idée qu'il faut vivre avec peut-être pour longtemps et nous réinventer pour être dans la nouvelle normalité », a indiqué Dr Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la Brvm, à l'entame de la cérémonie.

C'est dans ce contexte que la première cérémonie virtuelle de cotation dans l'histoire de la Brvm a été organisée avec les emprunts « TPCI 5,8 % 2020 - 2027 » et « TPCI 5,9 % 2020 - 2030 » qui ont été émis sur le marché financier régional de l'Uemoa sur la période du 12 au 27 février 2020 pour un montant total de 124 208 500 000 Fcfa.

« La Brrvm est prête à accompagner les Etats de l'Uemoa dans le financement de la reprise de la croissance post-crise à travers des émissions spécialisées comme les Social, Green, Climate and Sanitary bonds, etc. », a rassuré le directeur général de la Brvm.

Il a ensuite exhorté toutes les parties prenantes à se préparer aux crises futures dès maintenant en se donnant les moyens d'organiser et de financer autrement le développement du continent car « on s'attendait à une crise financière, on a eu une crise sanitaire.

A quand et qu'elle sera la forme de la prochaine crise ? La seule certitude que l'on peut avoir, c'est qu'elle aura de lourdes conséquences sociales, écologiques et économiques ».

Quant au directeur général du Trésor public de Côte d'Ivoire, Jacques Konan Assahoré, il a invité les investisseurs à soutenir les actions du gouvernement ivoirien pour lutter contre cette pandémie du Covid-19, à travers une souscription massive aux opérations du Trésor public de Côte d'Ivoire.