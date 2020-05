Congo-Kinshasa: COVID-19, insécurité, crise économique,... - ENVOL tire la sonnette d'alarme et appelle à la responsabilité des politiques

De la situation sécuritaire inquiétante à la crise économique accrue, en passant par les questions politiques de l'heure, l'ENVOL, parti politique dirigé par Delly Sesanga, a tiré la sonnette d'alarme.

Réuni par vidéo-conférence en comité élargi aux Coordinations provinciales, les samedi 23 mai et mardi 26 mai 2020, le Comité national de l'ENVOL a évalué la situation politique du pays dans le contexte de la pandémie COVID-19 et de la dégradation de la situation sécuritaire. A travers une déclaration lue ce mercredi 27 mai 2020 par Me Nicholas Lenga, Porte- parole du parti, l'ENVOL a lancé un appel à la responsabilité des politiques et à la vigilance de la population de « ne pas verser dans la distraction face à une situation générale délétère qui se dégrade et dévient progressivement nocive, au risque de conduire à une crise de plus grande envergure ».

A quelques semaines de la fin de la session de mars, I'ENVOL constate que les travaux parlementaires tirent a leur fin, sans que les sujets politiques majeurs aient été abordés. Principalement en ce qui concerne la relance du processus électoral par l'audition du rapport de la CENI et le renouvellement de ses animateurs ; la réflexion et les indications claires sur la problématique du recensement dans la perspective des élections de 2023 ; mais également l'examen et l'adoption de la loi des finances rectificative pour 2020.

«L'ENVOL attire l'attention de tous les responsables et forces politiques et sociales que faute de ces mesures préventives, le pays court le risque d'une crise politique majeure à l'horizon », a prévenu le parti cher à Delly Sesanga.

Ainsi, au regard de cette situation, l'ENVOL engage toutes les forces politiques et sociales à s'investir dans une évaluation de la situation en vue d'élaborer un agenda prioritaire des mesures structurelles à mettre en œuvre pour préserver un minimum de cohésion au plan politique et adapter l'organisation politique, économique et sociale du pays dans la période post-COVID19.

Point sur l'insécurité en RDC

Du point de vue sécuritaire, l'ENVOL déplore la dégradation de la situation sécuritaire à l'échelle du pays marquée notamment, par la résurgence des violences en Ituri dans les territoires de Djugu, Mahagi et Mambasa. Mais aussi « l'accroissement des menaces à l'indépendance nationale et à l'intégrité du territoire national particulièrement à nos frontières, l'incursion des armées étrangères (Rwanda, RCA, Sud-Sudan) sur le territoire national [... ] »

Par ailleurs, louant les efforts de l'équipe de riposte contre la pandémie de Covid-19, l'ENVOL en appelle à plus d'engagement du gouvernement dans un accompagnement significatif de ces efforts par une allocation conséquente des ressources nécessaires à la motivation du personnel et à l'amélioration de leurs conditions de travail.

Sur le plan économique, l'ENVOL déplore la dégradation du pouvoir d'achat de la population avec le dollar qui flirte avec les 2000 CDF au taux de change de 1950 CDF, particulièrement dans le contexte de la contraction économique projetée à -2,2% du PIB par le FMI pour 2020. Face à cela, le parti cher au Député national Delly Sesanga réitère son appel au gouvernement a une réduction drastique du train de vie de l'Etat en commençant par les Institutions telles que la Présidence la République.