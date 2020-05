Congo-Kinshasa: Gestes barrières contre COVID-19 - Jeannot Kuzi distribue des flacons de gel et masques aux agents de la Commune de Lemba

La sécurité sanitaire des Congolais est la priorité au Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, Parti politique cher à l'Honorable Laurent Batumona. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, Jeannot Kuzi, cadre du MSC, a remis à Jean Nsaka, Bourgmestre de la commune de Lemba, un lot de flacons des infectants et masques pour les agents et fonctionnaires de cette municipalité.

Les parents et jeunes du quartier boulangerie qui ont vu grandir Jeannot Kuzi, ont bénéficié de ce geste humanitaire qui s'inscrit dans la droite ligne des mesures barrières contre la propagation de coronavirus. A Super Lemba, Jeannot Kuzi, aux côtés de l'artiste Bokabela Rock Bodo, a, au nom du MSC, distribué masques et désinfectants aux chargeurs de l'ACCO.

Le Bourgmestre de la commune de Lemba, Jean Nsaka, n'a pas manqué des mots pour saluer l'initiative de Jeannot Kuzi. Il a, aussi, salué l'acte posé par le l'Honorable Laurent Batumona, Président National du Mouvement de Solidarité pour le Changement qui a facilité, dans le cadre des gestes barrières, l'accès aux désinfectants pour les mains et, à l'équipement de protection individuelle contre COVID-19.

Hygiène et désinfectants pour les mains

Selon Jeannot Kuzi, une bonne hygiène peut contribuer à réduire le risque d'infection ou de propagation de l'infection à d'autres personnes : "Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, surtout après avoir été aux toilettes et lors de vos différentes activités au travail", conseille-t-il aux agents et fonctionnaires de la Commune de Lemba. Même l'ingestion de petites quantités peut être fatale lorsque vous toussez ou que vous éternuez : "toussez ou éternuez dans un mouchoir de papier ou dans le creux de votre bras, et non dans votre main aussi jetez immédiatement les mouchoirs de papier utilisés dans une poubelle", avait-il poursuivi. Evitez de vous toucher les yeux, recommande Jeannot Kuzi aux bénéficiaires de gels et masques, le nez ou la bouche sans vous être d'abord lavé les mains.

Désinfectants pour surfaces dures

Aux chargeurs de l'Association des Chauffeurs du Congo, il leur a informé de la nécessité d'utiliser les gilets masques pour aider à lutter contre la propagation de la COVID-19. Bien que les produits de nettoyage ne puissent prétendre tuer le virus comme celui responsable de la COVID 19, il a recommandé de nettoyer souvent les surfaces dures fréquemment touchées, comme les poignées de porte, portières et les téléphones avec des produits désinfectants.

La population de Lemba gardera longtemps le geste de l'Honorable Laurent Batumona et a reconnu sa face de solidarité.