Soudan: Tawer souligne le rôle des forces régulières dans la consolidation des fondations de l'État civil

Damazine — Le prof. Siddig Tawer, membre du Conseil Souverain de transition, a souligné l'importance du rôle des forces régulières fortes et qualifiées dans la consolidation des piliers de l'État civil et dans l'extension du pouvoir de l'État et de l'État de droit.

S'adressant mercredi aux forces régulières a la quatrième division d'infanterie de la région de Damazine a l'Etat du Nil Bleu, Tawer a salué le rôle historique des forces régulières dans le succès de la révolution de décembre et a apporté des changements qui répondent aux aspirations du peuple soudanais.

Tawer a apprécié le rôle joué par les forces régulières dans la défense de l'unité et l'intégrité territoriale de la nation et préservation de ses acquis, sa sécurité et sa stabilité.

Il a affirmé l'échec des rumeurs diffuses par certaines parties visant à saper les sacrifices des forces régulières, et leur unité, leur cohésion et pour affaiblir leurs relations avec le peuple.