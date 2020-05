Soudan: Khalid Al-Sheikh rend visite aux Soudanais bloqués en Egypte, promettant l'ouverture des passages

- Le Chargé d'Affaires de l'ambassade du Soudan en Egypte, Khalid Ibrahim Al-Sheikh, a promis l'ouverture prochaine des traversées et le retour des Soudanais bloqués dans la patrie.

Il a déclaré dans une déclaration à la (SUNA) qu'une délégation de l'ambassade du Soudan au Caire a rendu visite aux personnes bloquées pour avoir adressé des salutations à l'Aïd Al Fitr, dans les zones d'al-Mohandessin, d'Ard Al-Lewa'a et Faisal, en se concentrant sur les personnes âgées et les malades. L'ambassade du Soudan en Égypte a félicité l'ensemble de la nation islamique et le peuple soudanais en général, pour l'Aïd Al-Fitr, louant le rôle joué par la communauté soudanaise en Egypte et leur grande position pendant la crise des personnes bloquées, et leur apportant un soutien matériel et moral en plus de partager des opinions et des conseils, ce qui confirme la solidarité du peuple du pays en période d'adversité.

L'ambassade a également félicité le gouvernement de l'Egypte, pour l'Aïd Al-Fitr, exprimant ses remerciements à leur grande position avec les Soudanais bloqués là-bas depuis le début de la crise, l'ambassade s'est également étendue à toutes les initiatives, hommes d'affaires, femmes d'affaires, associations et organisations de la société civile soudanaise en Egypte pour leur soutien et leur position avec leurs frères en Egypte à tous égards.