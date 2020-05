Soudan: Le Conseil souverain fait l'éloge de Najwa Gadahuldom

- Le Président du Conseil Souverain et le premier vice-président, les membres et le Secrétaire général du Conseil ont fait l'éloge de l'Ambassadeur, Ing.Najwa Abbas Gadahuldom, la conseillère du conseil qui est décédée aujourd'hui, après une vie pleine de dons nationaux, de dévouement et d'efforts dans divers domaines.

Le Conseil a noté dans son éloge funèbre que la défunte avait contribué à l'esprit et au rôle apprécié dans le renforcement des relations extérieures du Soudan, la promotion de la coopération bilatérale avec un certain nombre de pays, en plus de ses contributions à traiter un certain nombre de questions nationales, en plus des questions de paix et de développement, et l'amélioration du statut de femme dans la société, ainsi que ses contributions dans la vie politique publique. Fin