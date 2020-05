Sénégal: Son frère lui rend visite au violon et se fait arrêter

Les frères S. G. Bâ et S. Kâ ne partagent pas seulement le métier de boucher. Le vol à l'arraché semble aussi faire partie de leurs activités.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et voies de fait, devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, hier, il leur a été reproché d'avoir arraché, au cours du mois de février dernier, 2 téléphones portables de B. Sall, dans la rue, vers 22h. Les frères étaient à bord d'une moto.

À en croire S. G. Bâ, après le travail, en rentrant, ils sont passés par Keur Massar et ont entendu des gens crier au voleur. Ils ont été encerclés et accusés de voleurs. S. Kâ a pu s'enfuir. Il était sous le choc et n'a pas pu aller loin.

On lui a pris son téléphone et ses 45.000 Fcfa. « Oui. C'est mon grand-frère qui a pris les téléphones, mais je n'ai jamais su que c'était un voleur », aurait-il dit à la brigade de gendarmerie de Keur Massar. D'ailleurs, lorsque son frère s'est présenté, il l'aurait dénoncé, a relevé l'enquête.

Soumis à l'interrogatoire d'audience, Bâ change de version et tente de disculper son aîné.

S. Kâ, pour sa part, a expliqué que leur moto est tombée en panne. Ils étaient à hauteur de Keur Massar, des individus armés de coupe-coupe sont sortis de la forêt et les ont attaqués.

Informé de l'arrestation de son frère et convoqué, il s'est rendu de son propre chef à la brigade de Keur Massar. On l'a obligé à rejoindre S. Bâ dans sa cellule.

Le procureur a invité le tribunal à ne pas se laisser berner par S. Kâ qui veut se faire passer pour une victime. Aussi, a-t-il requis une peine de trois ans contre les deux. Le réquisitoire du parquet a laissé Me Baba Diop sur sa faim.

« On a parlé de foule alors qu'il n'y a qu'une partie civile. On ne dit pas si les téléphones ont été restitués ou non.

S'agit-il d'une tentative ou d'un fait consommé ? Le procureur n'a pas caractérisé les infractions visées. Le doute subsiste. Ils ont toujours contesté les faits », a plaidé l'avocat.

Me Ciré Clédor Ly a abondé dans le même sens pour relever qu'il est impératif que le ministère public donne des éléments précis, constitutifs d'entente pour l'association de malfaiteurs.

Pour les autres délits, il n'y a aucun témoin qui étaye la version de la partie civile, absente. L'infraction n'est pas suffisamment établie.

Dans son délibéré, le Tribunal a relaxé les prévenus au bénéfice du doute.