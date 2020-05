Madagascar: Gouvernement - Rapport d'activités devant l'Assemblée nationale ce jour

Après le face-à-face Assemblée Nationale-Gouvernement, ce dernier va présenter son rapport d'activités ce jour à la Chambre basse, au CCI Ivato. Et ce, en application de l'article 101 de la Constitution qui stipule que « en début de chaque première session ordinaire, le Gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport d'exécution de son programme.

La présentation sera suivie d'un débat portant sur les résultats des actions du Gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Et l'article 102 de la loi fondamentale de préciser « les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l'interpellation et la commission d'enquête.

Une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 76, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Trois jours de séance par mois sont réservés à un ordre du jour arrêté par chaque Assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'Assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires».

Sécurité publique. Ce jour, ce serait ainsi la Primature, le ministère de la Défense nationale, le département de la Justice, celui de la Sécurité Publique et le Secrétariat d'Etat auprès du ministère de la Défense nationale en charge de la gendarmerie d'ouvrir le débat. Concernant les travaux des commissions,ceux-ci ont débuté hier pour se terminer demain; portant notamment sur la commission des finances et du budget, de la commission de l'évaluation de la politique publique et du projet de loi de finances rectificative pour 2020.

Villes nouvelles. Par la suite, la séance de rapport d'activités du gouvernement ne reprendra que le 2 juin avec, notamment, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministère de l'Economie et des finances, le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministère de l'Elevage, de l'agriculture et de la pêche. Le lendemain, c'est au tour du ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie, du ministère de l'Aménagement du territoire et des travaux publics et du vice-ministère chargé des villes nouvelles et de l'habitat de présenter leurs rapports. Le même jour, les députés vont se pencher sur la loi de finances rectificative 2020.