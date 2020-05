Madagascar: Musique - Le talent de Lala Razafy à découvrir

Quand la musique est bonne, elle ne peut que faire du bien. C'est dans cette optique que les musiciens comme Lala Razafy jouent. Parmi les faiseurs de joie, les artistes tiennent un rôle important lors des périodes difficiles comme actuellement. Toujours dans le cadre du projet meinOrt, les artistes se relaient sur les réseaux sociaux du CGM/GZ. Dernièrement, c'est au tour du claviériste Lala Razafy de briller avec son morceau « You can do it! ».

Si le titre parle de lui -même, notre humeur et notre perception de la vie influencent indéniablement sur notre quotidien. C'est à partir de cette réflexion qu'est née l'inspiration du musicien pendant le confinement. Lala razafy d'avancer que « notre pensée impacte notre énergie et notre atmosphère. En effet, quoi qu'il se passe dans notre vie, agréable ou non, nous avons toujours le choix entre nous laisser emporter par l'énergie négative ou nous adapter à la circonstance de manière à nous faire grandir; alors avançons, concentrons-nous sur l'essentiel et restons positifs. »

"You can do it" est un morceau de jazz, aussi entraînant que rythmé, avec une teinte de gospel et un soupçon de musique orientale. Sans parole évidemment, le titre apporte aux mélomanes un réconfort et une envie de croquer la vie à pleines dents. Par ailleurs, c'est le message que veut transmettre son compositeur. « En outre, je crois en la magie de la musique et à son impact sur notre personne. C'est donc avec un grand plaisir que je vous présente un morceau que j'ai composé durant ces moments complexes : « You can do it », pour nous aider à booster notre énergie positive, afin de surmonter les difficultés que nous traversons actuellement, se réjouit-il. A écouter ce morceau, les cinq petites minutes valent largement le détour.