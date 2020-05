Madagascar: Prévision météorologique - De la pluie au Sud, alternance du soleil et de la brume sur les Hauts-Plateaux

Durant les précédents jours, le froid dominait le climat dans plusieurs régions de Madagascar. Un temps qui ne connaîtra pas de changement pour les trois prochains jours, selon les prévisionnistes du service de la météorologie.

La petite note de changement, c'est que le Sud et la partie Nord-Est de la Grande île auront droit à de la pluie en raison de la présence d'amas nuageux au Sud du Pays et dans l'Océan Indien. Ainsi, Toamasina, Sava, Analanjirofo, Taolagnaro, Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Androy ou Anosy, peuvent s'attendre à ce qu'il pleuve durant l'après-midi. Pour les autres régions, le soleil sera fortement présent à partir du début d'après-midi.

Quant à la matinée et le soir, le froid continuera à être vivace, surtout dans la région du Vakinankaratra et Analamanga. La température minimale est d'ailleurs localisée à Vakinankaratra, à hauteur de 8° C, elle peut descendre jusqu'à 6° C à Ambatolampy selon météo Madagascar. Pour la maximale, c'est Maevatanàna qui enregistre 34 ° C durant l'après-midi de ce jeudi.

Une qualité d'air acceptable. Pour ce qui est de la qualité de l'air, elle est, en général, acceptable bien que certains polluants représentent un risque modéré chez un nombre très réduit de personnes particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique, selon The Weather Channel. L'indice de la qualité de l'air tourne aux alentours de 56. Enfin, la température deviendra plus clémente durant le weekend avec une légère hausse sur les-Hauts Plateaux, plus précisément samedi qui vient.