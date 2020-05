Madagascar: Décès de Jean Michel Razafinimanana - Le karaté malgache en deuil

La grande famille malagasy du karaté est en deuil suite à la perte d'un des leurs, le grand karatéka, classé parmi les anciens, et figure emblématique de la discipline, Jean Michel Razafinimanana, n'est plus.

Parmi les grands personnages vedettes du karaté malagasy, Jean Michel Razafinimanana est parti dans un monde meilleur à sa soixante-dix-huitième année, ce mercredi 27 mai. Il aurait succombé à une rechute d'AVC, selon les explications. Sensei Jean Michel avait une vie consacrée au sport, notamment au karaté. Il a débuté dans cette discipline à l'âge de 23 ans. Il est l'actuel président du club Antananarivo Shotokan Karaté Do (Aska) et tout au long de ces années, Jean Michel n'a jamais cessé d'être l'enseignant principal du club. Il était aussi le président d'honneur de Mjka (Madagascar Japan karaté association).

Sensei Jean Michel n'a pas eu la possibilité de participer à tant de compétitions. Par contre, de son amour pour les tatamis, il a pu obtenir le 7e Dan ceinture noire. D'ailleurs, il a formé de nombreuses ceintures noires tout en les transmettant les valeurs transmises par cette discipline. Ces derniers temps, il était encore sur le tatami pour une démonstration du kata. En fait, il était l'un des fondateurs de l'association des karatékas malagasy avec Sensei Jean Jacques Zanajatovo qui, lui aussi, est décédé pas très longtemps. Ils ont travaillé ensemble dans le but de booster la discipline dans toute l'île. Il avait ainsi voyagé partout dans le monde pour des stages, si on ne cite que sa rencontre avec Dominique Valera et Daniel Lautier. Etant un grand sportif malagasy, il a été décoré du grade de commandeur de l'ordre du mérite sportif.

Il ne s'est pas focalisé sur la compétition, mais plutôt sur l'éducation des jeunes.

Multidisciplinaire. On avait déjà mentionné ci-dessus que Jean Michel Razafinimanana n'a pas beaucoup de titre en karaté. Pourtant, il était un athlète brillant. Il a représenté trois fois la Grande Île au Championnat d'Afrique en l'occurrence à Dakar, Abidjan et Brazzaville. Il était spécialiste du 800 m et 400 m haie. Il était champion de la ligue Haute Matsiatra à plusieurs reprises. Il est aussi 1er Dan en judo. Mis à part le sport, il est aussi un grand génie en harmonica et en danse. Tout cela nous permet de dire qu'il est un artiste complet. Et lors de notre dernière interview, il nous a annoncé avec humour que « deux choses importantes ont marqué sa vie : pratiquer le karaté et jouer l'harmonica. Je les considère comme ma deuxième femme». Il n'a pas manqué de démontrer ses talents à chaque grand évènement.

Son sarcasme est un caractère qui spécifie Michel. Il était devenu pour de nombreux férus du karaté, un ami qui ne loupait aucun rendez-vous convivial. Il était un compagnon, un père, un grand-père, fidèle aussi dans sa vie extra-martiale à ses valeurs issues du karaté. Le Club Aska est désormais orphelin sans son président mais continuera fidèlement sur l'exacte trajectoire dessinée par Jean Michel. Une cérémonie à l'hommage de ce grand homme a eu lieu hier au dojo Aska 67 ha, et selon les explications, son corps sera inhumé à Soalandy demain. Les personnes qui le connaissent ont accueilli la nouvelle de son décès avec tant de tristesse et de douleur. La famille du défunt a d'ailleurs reçu plusieurs messages de condoléances suite à cette tragédie. Ainsi nous, au sein de Midi Madagasikara, adressons aussi nos sincères condoléances.