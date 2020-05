Madagascar: Plan de l'émergence de Madagascar - L'enseignement supérieur mise sur l'e-gouvernance

L'enseignement supérieur et la recherche scientifique entament la vitesse « V » dans la réforme et l'innovation. Le ministère de tutelle a mis au point son Plan de l'émergence de Madagascar (PEM) lequel répond aux objectifs de l'initiative du même nom, lancée par le président de la République, Andry Rajoelina.

« Ce PEM importe beaucoup pour nous car il vise le succès de la réforme du système licencemaster-doctorat en termes de qualité et d'assurance qualité des offres de formation. Il assure une éducation inclusive et équitable et promeut des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Il garantit également l'employabilité des jeunes diplômés», indique Andry Rasoanaivo, directeur de la statistique, de la planification et du suivi.

Ce directeur insiste sur l'e-gouvernance qui améliorera la gestion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sachant que les nouvelles technologies sont à portée de mains des établissements supérieurs et des étudiants. Dans cette visée, la digitalisation touchera l'administration en vue d'une meilleure transparence, le système d'information central, sans oublier la valorisation des ressources humaines. L'expertise de cette e-gouvernance réunira les talents des L'École de management et d'innovation technologique (EMIT) et l'École nationale d'informatique (ENI) de Fianarantsoa, des instituts supérieurs de Technologie d'Antananarivo et d'Antsiranana ainsi que de l'École supérieure polytechnique de Vontovorona.