Madagascar: Mode - « Viavy » honore les valeurs de la femme malgache

Avec leur nouvelle collection intitulée « Viavy », Voahary Madagascar et 3 Ladies Pirates se démarquent en scandant farouchement les valeurs de la femme malgache, ainsi que sa culture.

Une collection créée par des femmes pour des femmes. La femme et sa ténacité, la femme et son indépendance, mais aussi la femme et son courage si particulier. Ce sont autant de qualités et de caractères uniques que la femme possède, qu'on les envie ou les admire tout simplement. Les femmes méritent notre respect, tout comme elles méritent aussi le meilleur en soi. On est bien loin du 8 mars certes, mais c'est dans cette optique, qu'en ces temps de cacophonie et de crise sanitaire mondiale, que deux marques tiennent à apporter de l'harmonie dans le quotidien de la gent féminine. Voahary Madagascar et 3 Ladies Pirates, les deux griffes qui s'affirment comme de ferventes promotrices de l'identité culturelle malgache, à travers la mode.

De cette collaboration féminine naît une collection inédite: « Viavy ». Comme son nom l'indique fièrement, cette dernière se présente comme une ode à la féminité, un hommage aux femmes malgaches et leurs particularités. « Viavy » est une collection capsule de sacs et pochettes qui mélange le raphia et le lambahoany comme principales matières.

Solidarité féminine

Des créations pour la femme moderne. Le tout en une synergie de visions contemporaine et traditionnelle propres à Voahary Madagascar e t 3 Ladies Pirates.

« Il est aussi important pour nous de démontrer qu'on devrait toutes faire preuve de solidarité et de collaborer ensemble, surtout en cette période où l'on fait face à plusieurs difficultés. Notre message étant que nous les femmes, on se doit de travailler ensemble et de s'élever ensemble » confie Samira Mihaja Moumini dit Samy Sung, l'une des créatrices de 3 Ladies Pirates. Prévue être lancée officiellement à partir du début juin, notamment dans le cadre de la Fête des mères, la collection « Viavy » met exclusivement en avant trois produits ou modèles, à savoir une pochette, un sac seau et un grand sac rectangulaire.

Chaque sac porte un nom spécifique, choisi minutieusement par les créatrices et qui rend hommage à des illustres Viavy de la Grande île. Le grand sac s'appelle ainsi Gisèle en hommage à Gisèle Rabesahala, le sac seau se nomme Suzy en hommage à la poète Suzy Andry et la pochette s'appelle Binao comme la célèbre reine Sakalava. Pour celles qui gèrent d'une main de maître leurs quotidiens, celles qui décident de revenir aux sources, d'affirmer leur identité et leur histoire, ainsi que leur culture et qui sont solidaires, « Viavy » promet d'enchanter les femmes de tous horizons.