Cote d'Ivoire: Identification - Les kits nomades, une innovation qui fait ses preuves

Le directeur du service aux populations à l'Office national de l'Etat civil et de l'identification (Oneci), Aka Georges, a échangé avec des journalistes ce mercredi 27 mai 2020, dans les locaux de l'Oneci, au Plateau.

Plusieurs points ont été abordés : Le processus d'enrôlement pour l'établissement des Cartes nationales d'identité (Cni), le mode opératoire, les dispositions et innovations mises en place pour fluidifier et satisfaire les demandeurs, etc.

Aka Georges a fait observer qu'aujourd'hui, l'opération de renouvellement des Cni en cours se porte mieux depuis son démarrage. De 118 centres au départ, il en existe aujourd'hui 732. « Nous sommes présents dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire », indique-t-il.

Concernant les innovations, M. Aka a précisé qu'en plus des valises, des kits nomades ont été introduits pour trouver des solutions aux quelques difficultés.

Grâce à cette innovation, note ce dernier, le temps pour l'enrôlement d'un individu est plus court « en moyenne autour de 5 min » et plus mobile.

« Avant, on était dans les centres, maintenant on se déplace vers les entreprises, les différentes structures, vers les quartiers », ajoute-t-il.

Selon lui, deux modes opératoires sont à suivre pour bénéficier de ce service. Il faut adresser un courrier au directeur général, ou le déposer au siège de l'Oneci ou envoyer un e-mail à l'adresse suivante demandeenrôlement@.oneci, préciser la date, l'effectif ou la structure qui reçoit l'Oneci pour que l'équipe mobile se déplace pour les enrôlements.

Il a tenu à rassurer les populations du déploiement effectif des kits nomades dans les zones rurales. Les personnes ayant perdu leurs cartes nationales d'identité, peuvent, sur présentation d'une copie, faire le renouvellement de la Cni, a-t-il ajouté.

D'après lui, si une personne ne possède ni l'originale ni la copie de sa pièce, elle peut adresser un courrier au Dg de l'Oneci pour demander une fiche d'identification.

Ajoutant que sur ce document se trouve le numéro de la Cni, déclare Aka Georges. Avec cette fiche, un document photo et muni du timbre, l'intéressé peut donc faire son enrôlement.