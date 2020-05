Maroc: Programme intégré pour lutter contre le coronavirus à Asilah

Propreté, stérilisation et nettoyage au menu

La commune d'Asilah a mis en place, depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, un programme intégré pour garantir les services de propreté, de stérilisation et de nettoyage, et ce en tant que démarche proactive et préventive, tout en mobilisant l'ensemble des moyens nécessaires pour lutter contre le virus et protéger la ville d'Asilah et ses habitants.

Ce programme vient en application des mesures mises en place par le gouvernement, conformément aux orientations Royales visant à prendre les mesures préventives nécessaires pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué la commune d'Asilah dans un communiqué, notant que ce programme s'inscrit également dans le cadre du soutien aux efforts "énormes" consentis par le Royaume à travers toutes ses composantes.

Ledit programme a été élaboré en coordination avec l'autorité locale, les services de la sûreté nationale, le secteur de la santé et la Protection civile, outre des acteurs de la société civile, a précisé la même source.

Dans ce sens, la présidence du conseil communal d'Asilah a alloué, en concertation avec les autorités de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, préfecture de Tanger-Asilah, un budget global de 1,83 million de dirhams pour l'acquisition de matériels et produits de stérilisation et de désinfection, ainsi que 2.000 paniers de denrées alimentaires au profit des habitants démunis et impactés par la pandémie, outre le renforcement du secteur de la propreté, du nettoyage et de la désinfection en ressources humaines, et ce en employant des travailleurs journaliers pour aider le bureau communal d'hygiène et le service de la propreté.

Les services communaux veillent, quotidiennement, à stériliser et nettoyer l'ensemble des rues et des quartiers de la ville, ainsi que tous les services administratifs et les marchés, à fournir les équipements, le matériel et les ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre du programme préventif, tout en assurant la stérilisation et le nettoyage, chaque jour, des véhicules et moyens de transport en commun entrant à la ville et à destination de Tanger et Larache.

Les services communaux ont également consacré une ambulance équipée pour les besoins d'intervention dans les cas d'urgences relatives à la pandémie du coronavirus, et ce en coordination avec les autorités sanitaires de la ville.

La présidence du conseil communal d'Asilah avait fait don, aux côtés des membres du bureau, des présidents des commissions permanentes et des vice-présidents, ainsi que du secrétaire-général et son adjointe, de leurs indemnités du mois de mars 2020 au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Par ailleurs, le conseil communal d'Asilah a exprimé ses remerciements aux habitants de la ville pour leur compréhension et le respect des mesures de confinement et de l'état d'urgence sanitaire, faisant part de sa reconnaissance quant à la vigilance permanente, la disponibilité, la mobilisation continue et les efforts énormes entrepris par les cadres et les travailleurs de la "commune" pour lutter contre cette pandémie.

Le conseil communal de la ville a également salué, dans ce sens, le rôle important des autorités, des services publics et des acteurs de la société civile dans la préservation de la propreté de la ville, ainsi que la mobilisation et la solidarité dont ils ont fait preuve.