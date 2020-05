Maroc: Ligue des champions, Coupe de la Confédération et CHAN s'acheminent vers l'annulation

La CAN 2021 pourrait être reportée à 2022

Le football africain s'achemine tout droit vers une année blanche. La dernière sortie médiatique du plus haut responsable de la Commission médicale de la CAF, Prince Bambo, va dans le sens de l'annulation des compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football au titre de la saison sportive 2020.

D'après le portail africatopsports.com, M.Bambo a conseillé la CAF de procéder à l'annulation des concours de la Ligue des champions, de la Coupe de la Confédération et du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Pour ce responsable de la Commission médicale, la décision de l'annulation est dictée par le fait « de préserver les joueurs des risques d'infection par le coronavirus ».

Prince Bambo ne fait donc qu'appuyer les propos qu'avait tenus le président de la CAF, Ahmad Ahmad, lors d'un entretien accordé à la radio allemande DW, déclarant que «la priorité c'est la santé », avant de marteler que « nous ne pouvons pas envoyer nos jeunes à l'abattoir».

A rappeler que le dernier carré de la C1 offre des confrontations maroco-égyptiennes avec WAC-Al Ahly et Raja-Zamalek. Quant à la C2, l'on aura droit à une demi-finale cent pour cent marocaine ayant pour protagonistes le Hassania d'Agadir et la Renaissance de Berkane, alors que la seconde affiche aura pour acteurs les équipes égyptienne de Pyramids et guinéenne de Horoya Conakry.

En ce qui concerne le CHAN, épreuve dont les phases finales devaient avoir lieu en avril dernier au Cameroun, le Maroc, tenant du titre, avait hérité au tour inaugural des sélections du Rwanda, du Togo et d'Ouganda.

Il y a lieu de souligner qu'il n'y a pas que le calendrier 2020 qui risque de connaître un chamboulement mais aussi celui de la saison prochaine. Et c'est la CAN 2021, prévue au Cameroun, qui pourrait être décalée jusqu'en 2022, a révélé le président de la Fécafoot, Seydou Mbombo Njoya.

Dans une déclaration relayée par africatopsports.com, le patron de la Fédération camerounaise a affirmé que « la CAN est prévue en janvier 2021, mais si nous n'arriverons pas à disputer les qualifications en septembre, il est fort probable que cette date soit repoussée ». Et d'ajouter qu' «aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire ce qui se passera dans les prochains jours ou comment va évoluer l'épidémie ».

Dans la course pour la CAN, le Onze national figure au groupe E aux côtés des sélections de Mauritanie, de Centrafrique et du Burundi. L'EN avait mal entamé sa campagne de qualification, se faisant accrocher à domicile, et contre toute attente, par l'équipe de Mauritanie (0-0), avant de se ressaisir pour s'imposer en déplacement sur le Burundi par 3 à 0.

Ahmad Ahmad témoignera dans l'affaire WAC-Espérance

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, devra faire part de son témoignage à distance ce vendredi lors de l'examen par le Tribunal arbitral du sport (TAS), de l'appel formulé par le Wydad après l'octroi par la CAF du titre de la Ligue des champions 2019 à l'Espérance de Tunis.

Cette finale perdue a affecté toutes les composantes wydadies qui ont décidé d'aller jusqu'au bout dans ce dossier.

Lors de cette finale disputée le 31 mai 2019 à Radès, le WAC avait décidé de ne pas terminer le match pour protester contre le non-recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), défaillante, après un but inscrit par Walid El Karti.