Sénégal: Basketball 2019-2020 - La FSBB opte pour «une saison blanche»

A l'arrêt depuis plus de deux mois, la saison 2019-2020 a finalement été annulée par la Fédération sénégalaise de basket pour cause de force majeure lié à la pandémie de la COVID-19.

L'instance dirigeante du basket a pris hier, mercredi 27 mai, cette option, à l'issue d'une réunion du bureau fédéral tenue au siège de la FSBB. En conséquence, il n'y a pas d'attribution de titre de champion et la non relégation des équipes du championnat.

Annoncé plutôt par le Directeur Technique National Moustapha Gaye, la saison de basketball n'ira finalement à son terme. Après un arrêt de plus de deux mois, la Fédération sénégalaise de basket a hier, mercredi 27 mai, décidé une annulation pure et simple à cause de la crise de Covid 19.

L'instance sénégalaise de basket, a souligné dans un communiqué, avoir pris cette décision après avoir statué sur la situation de la saison sportive ; examiner les rapports du Directeur technique national (DTN) suggérant l'arrêt définitif des compétitions, celui du Président de la Commission médical préconisant l'arrêt définitif des compétitions et recueillis les avis et suggestions des clubs.

Dans la même dynamique le FSBB a ainsi décidé de la non attribution de titres de champion et la non relégation pour les équipes de première division.

A cet effet, indique le communiqué de la FSBB, cette décision entraine également d'autres mesures concernant les mutations ainsi que les prêts qui restent valables pour la saison sportive 2020- 2021.

Autrement, la possibilité pour chaque club de protéger dix joueurs dont les mutés quel que soit le nombre de matchs joués. L'instance dirigée par Me Babacar Ndiaye a fixé pour le 7 novembre 2020, le démarrage du prochain championnat de D1.

Sur le plan international, elle informe que l 'ASC Ville de Dakar représentera le Sénégal à la Coupe d'Afrique des clubs car, précise-t-elle, son titre de Champion de la saison sportive 2018-2019 lui permet de participer au Championnat de la Coupe d'Afrique des Clubs champions pendant deux années consécutives.

Pour le Basket african League (BAL) lancée par la NBA, c'est l'AS Douanes qui représentera le Sénégal à la première édition en 2020-2021, si l'édition 2019-2020 n'est pas organisée. «L'édition 2019-2020 est organisée, la FSBB déterminera une formule pour désigner le représentant du Sénégal à la deuxième édition de ladite compétition», informe la FSBB