Cameroun: Enseignement primaire et maternel - 3 000 instituteurs recrutés

Le ministre de l'Education de base était face à la presse hier à Yaoundé pour communiquer tous les détails concernant cette opération.

Face au déficit sans cesse croissant des enseignants dans les écoles maternelles et primaires, le gouvernement a décidé de déployer les grands moyens. Il vient en effet de mettre à disposition 3 000 instituteurs contractuels diplômés du Capiem au titre de l'année 2019. L'objectif affiché étant justement de combler le manque de personnels constaté dans les établissements publics. Hier au cours d'un point de presse donné dans son département ministériel, le ministre de l'Education de base a tenu à mettre les choses au clair. Pour Laurent Serge Etoundi Ngoa, « ce recrutement vise à corriger ce qui apparaît depuis quelques années comme un fléau à la gestion de nos ressources humaines dans le corps de l'enseignement de base.

La première phase de cette opération a pour objectif de réduire de manière efficiente ce déficit. Pour la stabilisation des effectifs, nous mettons en service 2 000 candidats répondant au critère de l'âge fixé à 40 ans en descendant, les diplômes les plus anciens et d'expériences. A partir de l'objectif de stabilisation des ressources humaines, il est prévu 200 enseignants na- tifs de chaque région. Les 1 000 autres instituteurs ont été sélectionnés au prorata des besoins », a-t-il indiqué. En effet, sur un total de 16 915 écoles publiques que compte le Cameroun, 535 ont des effectifs compris entre 80 et 99 élèves avec moins de trois enseignants payés par l'Etat, ce qui rend le bilan à 10 269 écoles nécessiteuses.

Figurent en bonne place, la région du Centre qui compte à elle seule 1 833 écoles néces- siteuses, suivie de l'Ex- trême-Nord (1281), de l'Ouest (1281), du Nord- Ouest (1157). Alors que la plupart des écoles primaires publiques comptent un maî- tre payé par l'Etat par école, cette opération se révèle être une solution idoine. Sur les 3 000 recrues, 1760 sont des femmes et 1240 des hommes, soit 60% de femmes et 40% d'hommes. La liste des nouvelles recrues seront disponibles dans toutes les délégations régionales du pays. Ce recrutement est issu du Programme d'appui à la réforme de l'Education au Cameroun qui vise l'enrôlement de 12 000 instituteurs contractuels de l'enseignement maternel et primaire dans un délai de quatre ans. Ledit programme est financé par la Banque mondiale .