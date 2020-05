Congo-Brazzaville: Forum des diasporas africaines - La troisième édition reportée au 7 novembre

Initialement prévu au mois de juin, le Forum des diasporas africaines 2020 se tiendra le 7 novembre à Paris, en France.

En respect des mesures barrières de la pandémie de COVID-19 et de la crise sanitaire qui touche la France, le Forum des diasporas africaines se tiendra au Conseil économique, social et environnemental dans la capitale française. « La santé et la sécurité de nos visiteurs, de nos partenaires et de nos équipes est notre priorité absolue », expliquent les organisateurs.

Ce Forum a pour objectif de valoriser le rôle des diasporas, créatrices de valeur dans tous les domaines : économique, scientifique, culturel...

Lors de cette troisième édition, les diasporas africaines et méditerranéennes et les acteurs économiques ainsi qu' institutionnels souhaitant développer l'espace Afrique - Méditerranée - Europe se rassembleront en ateliers de travail pour s'exprimer autour de thématiques opérationnelles et imaginer des projets innovants et inclusifs, capables de mobiliser les énergies et de progresser ensemble vers une vision commune à long terme.

Adresse :

Conseil Économique, Social et Environnemental

9 Place d'Iéna, 75016 Paris

Ligne de métro : LIGNE 9