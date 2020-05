Afrique: BAD - Akinwumi Adesina clame son innocence

Le président de la Banque africaine de développement (BAD) a fait, le 27 mai, une déclaration dans laquelle il a clamé son innocence face aux allégations de mauvaise gouvernance portées contre lui.

La déclaration du président de la BAD est une réplique à la correspondance du département du trésor américain, signée le 22 mai par son secrétaire Steven Mnuchin, demandant une enquête approfondie et impartiale au sujet des accusations de mal gouvernance portées contre lui. Dans sa déclaration, Akinwumi Adesina se dit innocent dans cette affaire et déplore le comportement affiché contre lui par certaines personnes.

« Ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, j'ai été impressionné par l'énorme soutien que j'ai reçu du monde entier. J'ai une confiance absolue dans l'intégrité de la banque que je dirige et dans ses systèmes, règles et procédures de gouvernance », a-t-il déclaré, ajoutant que malgré les tentatives sans précédent de certaines personnes qui caressent les ambitions de ternir sa réputation et de porter préjudice aux procédures de gouvernance de la banque.

« Je clame mon innocence face aux allégations que je juge de mensongères. Car, leurs auteurs cherchent injustement à porter atteinte à mon honneur et à mon intégrité, ainsi qu'à la réputation de la BAD », a-t-il précisé avant de souligner le soutien des actionnaires de la banque. Ainsi, pour lui, il faut rester convaincu qu'en fin de compte et dans un élan collectif, la BAD sortira de cette situation plus forte qu'auparavant et continuera à soutenir la dynamique de développement de l'Afrique.

« Je tire une grande inspiration de mes héros, notamment Nelson Mandela et Kofi Annan dont les vies ont montré que c'est dans la douleur que l'on grandit. Comme l'a dit aussi Martin Luther King. Car pour ce dernier, l'arc de l'univers moral est long, mais il penche vers la justice », a martelé le président de la BAD.

« Je continuerai donc à travailler avec chacun de nos actionnaires pour faire en sorte que la BAD préserve sa réputation durement acquise à l'échelle mondiale et que nos systèmes institutionnels et de gouvernance crédibles et efficaces soient renforcés, au moment où nous nous efforçons ensemble d'accomplir la mission de nos fondateurs, à savoir accélérer et transformer le développement de l'Afrique », a conclu, Akinwumi Adesina.