Afrique: COVID-19 - Plus d'un jeune sur six se retrouve sans emploi selon l'OIT

L'Organisation internationale du travail (OIT) a publié, le 28 mai, sa quatrième édition de l'Observatoire, intitulé : « le Covid-19 et le monde du travail », qui indique qu plus d'un jeune sur six a cessé de travailler depuis le début de la pandémie et ceux qui ont conservé leur emploi ont vu leur temps de travail diminuer de 23%.

D'après l'Observatoire de l'OIT, les jeunes sont beaucoup plus touchés par la pandémie. La progression forte et rapide du chômage chez ces derniers depuis février passé, touche davantage les jeunes femmes que les jeunes hommes.

La pandémie inflige un triple choc aux jeunes : non seulement elle ruine leurs perspectives d'emploi, mais elle perturbe aussi leurs études et leurs formations et constitue une entrave pour ceux qui veulent accéder au marché du travail ou cherchent à changer d'emploi.

Avec un taux de 13,6% en 2019, le chômage des jeunes était déjà plus élevé que dans tout autre groupe de population. Environ 267 millions de jeunes étaient sans emploi et ni scolarisés, ni en formation. Les 15-24 ans qui travaillaient occupaient généralement des formes d'emploi les rendant plus vulnérables, soit parce qu'il s'agissait d'emplois mal rémunérés ou d'emplois informels, soit du fait de leur statut de travailleurs migrants.

«La crise économique due au Covid-19 frappe les jeunes en particulier, les femmes plus durement et plus rapidement que les autres groupes de population », précise l'Observatoire.

« Faute de prendre d'urgence des mesures énergiques pour améliorer leur situation, nous allons peut-être devoir assumer l'héritage du virus pendant des décennies. Si leurs talents et leur énergie sont mis à l'écart en raison de l'absence de possibilités d'emploi et de formation, c'est notre avenir à tous qui en pâtira et il sera beaucoup plus difficile de reconstruire une économie meilleure dans la période d'après Covid-19», a déclaré le directeur général de l'OIT, Guy Ryder.

L'Observatoire préconise l'adoption de réponses urgentes, à grande échelle et ciblées pour soutenir les jeunes, par exemple sous la forme de vastes programmes de garanties d'emploi et de formation dans les pays développés, et de programmes à forte intensité d'emploi et de garanties d'emploi dans les économies à revenu faible ou intermédiaire.