Angola: MPLA considère Mgr Óscar Braga comme un homme lié au bien-être des familles

Luanda — Le Bureau Politique du MPLA a considéré ce jeudi 28, dans un message de condoléances, l?évêque émérite de Benguela, Dom Óscar Braga, comme un véritable admirateur du bien être des familles angolaises.

Dans ce document, le MPLA met en évidence la figure du prélat, décédé mardi des suites d'une maladie. C'est parce qu'il était devenu un homme célèbre pour voir créé des établissements d'enseignement et de mouvements pastoraux qui cultivent la citoyenneté participative.

Le Bureau politique souligne que Mgr Óscar Braga a eu une vie pleine de leçons d'honnêteté et d'intellectualité, de douceur et d'altruisme, inspirant plusieurs générations d'Angolais qui, au quotidien, réfléchissent sur les manifestations pratiques de la philosophie de vie infructueuse.

En raison de ses qualités, le MPLA estime que l'Angola et l'Église Catholique, en particulier, ont perdu l'une de leurs personnalités les plus éminentes, laissant un héritage rempli de bons exemples inhérents à la dimension de sa stature intellectuelle, patriotique, religieuse et humaine.

Face à cette situation, le parti au pouvoir s'incliné devant la mémoire de l'évêque Óscar Braga et adresse ses plus sincères condoléances à l'Église Catholique et à la famille endeuillée.

Profil

Óscar Lino Lopes Fernandes Braga est né à Malanje, le 30 septembre 1931.

Il entra au séminaire avec un diplôme de l'enseignement supérieur et fut ordonné prêtre en 1964. Et 10 ans plus tard, il fut ordonné évêque à Malanje.

En 1975, il prend la responsabilité du diocèse de Benguela jusqu'en 2008, date à laquelle il était remplacé par Dom Eugénio Dal Corso.

En 33 ans de mission épiscopale, trois actuels évêques sont venus du diocèse de Benguela notamment José Nambi, Mário Lukundi et Emílio Sumbelelo.

Mgr Óscar Braga a ordonné plus de 300 prêtres. Il a été le fondateur, en 1995, de la Promotion des femmes angolaises dans l'Église Catholique (Promaica) et du Mouvement scout en Angola.