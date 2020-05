Ile Maurice: COVID-19 - Hommage aux policiers en première ligne qui assurent la sécurité quotidienne des Mauriciens

communiqué de presse

L'esprit de sacrifice, la discipline de travail ainsi que le sens du patriotisme et du devoir des policiers en première ligne dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 ont été salués par le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, ce matin, à l'auditorium Philippe Oh San, à Vacoas.

C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue en présence du commissaire de police, M. Karl Mario Nobin, visant à honorer et reconnaître la contribution essentielle des agents des forces de l'ordre, qui ont œuvré à la protection et la sécurité de la population ainsi que le maintien de l'ordre pendant le temps du couvre-feu sanitaire.

Le chef du gouvernement leur a présenté ses remerciements pour le courage dont ils ont fait preuve, au service du pays, tout au long de la période de couvre-feu et de pandémie. Ces policiers étaient postés sur les routes et les plages, ainsi que dans les supermarchés et les magasins, pour prévenir tout risque de contamination, en veillant à ce que les citoyens respectent les directives et mesures de précaution et d'hygiène.

De plus, la force policière a répondu présente aux diverses sollicitations du public, et de nombreuses institutions et organisations, tout en s'exposant à un risque accru de contamination au Covid-19. En outre, les forces de l'ordre ont accompagné les employés de la poste et les officiers de la sécurité sociale pour le paiement sécurisé à domicile des pensions destinées aux personnes âgées et handicapées.

Dans de nombreuses régions de Maurice, a souligné M. Jugnauth, ces officiers sont allés au-delà de leurs responsabilités, en aidant à distribuer, entre autres, des vivres aux familles, se trouvant sur le registre social de Maurice, ou à transporter la bombonne de gaz aux ménages vulnérables. Le Premier ministre a ainsi rendu hommage aux policiers qui ont été contaminés au Covid-19 dans l'exercice de leur fonction.

Par ailleurs, M. Jugnauth a annoncé un nouveau virage dans la lutte contre le Covid-19 à partir de la semaine prochaine. Lors de la réunion du conseil des ministres, a-t-il précisé, les discussions porteront sur la prochaine phase de réouverture, après un constat de la situation actuelle. La population, a-t-il rassuré, sera tenue au courant des derniers développements.

Le Premier ministre a aussi indiqué que le pays est sur la bonne voie, avec aucun nouveau cas d'infection au sein de la communauté. Il appelle toutefois à la vigilance et le respect continu de toutes les mesures sanitaires. Plus que jamais, a déclaré M. Jugnauth, le pays a besoin du soutien des effectifs de la police, non seulement pour maintenir l'ordre public, mais aussi pour s'assurer que Maurice n'enregistre aucun nouveau cas de Covid-19.

Durant la cérémonie, une minute de silence a été observée pour les citoyens qui ont perdu la vie à cause du virus dont un policier, posté au Bureau des passeports et de l'immigration.