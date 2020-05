Soudan: Manis - La visite de la délégation médicale chinoise est une initiative généreuse

Khartoum — Une équipe d'experts médicaux chinois dirigée par Dr Volyn est arrivée dans le pays jeudi après-midi pour une visite officielle de deux semaines, dans le cadre des efforts du Soudan pour lutter contre l'épidémie de Corona.

Le ministre des Affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omar Manis a déclaré dans un communiqué de presse que la visite de l'équipe d'experts médicaux chinois dans le pays est une initiative généreuse du gouvernement de la République de Chine pour soutenir le peuple soudanais face à la pandémie de Corona. L'Ambassadeur Manis a transmis à l'Ambassadeur chinois les remerciements et l'appréciation du Premier Ministre, Dr Abdallah Hamdouk au Premier Ministre de la République populaire de Chine pour sa réponse dans un bref délai à la demande faite par le Dr Hamdouk d'aider les Soudanais, l'Ambassadeur Manis a félicité la Chine pour son succès dans la lutte contre l'épidémie de Corona.

Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Akram Ali Al-Tom a apprécié les efforts continus et le soutien fournis par la République populaire de Chine au secteur de la santé du pays, et a transmis les félicitations du ministère de la Santé à leurs collègues et frères et sœurs des cadres de santé chinois qui ont pu cette épidémie.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Soudan a déclaré que la visite de l'équipe médicale au Soudan s'inscrit dans le cadre de relations fraternelles et amicales entre les deux pays et vise à aider le Soudan et à transférer l'expérience chinoise dans la lutte contre l'épidémie de Corona.